環諮會前委員：建屋時間影響不大 判辭似對球會有利

香港哥爾夫球會於7月就政府高球場環評報告入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻環境保護署批出環評報告的決定，並擱置決定直至司法覆核有結果。文志森說，即使法院頒令與否，土拓署已要就環評報告附帶條件，再檢視房屋佈局設計、樓宇高度和密度等，料延至明年底提交環保署長考慮。按上述情况，文志森表示政府暫時已難在高球場建屋，所以法庭頒令對建屋時間影響不大。

倘勝覆核 增推翻城規結果勝算

他說，根據法官判辭，目前內容似乎對哥球會相對有利，認為若哥球會最終勝出此官司，或會加強哥球會日後司法覆核城規結果的勝算。他補充，預計高球場事件將面臨漫長的法律爭拗，預計短時間內事件將不會有明確定案。

粉嶺高球場佔地170公頃，政府提出9月收回當中32公頃土地（舊場），當中擬將9.5公頃作房屋發展。文化體育及旅遊局長楊潤雄周三（23日）宣布，將於9月1日收回舊場當日下午3時起，開放場內寵物共享公園和步行徑供市民享用。