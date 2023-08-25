明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

環諮會前委員：建屋時間影響不大 判辭似對球會有利

【明報專訊】香港哥爾夫球會早前入稟司法覆核，要求推翻環保署通過粉嶺高球場環評報告的決定，昨獲法庭批准暫緩環評程序。環保署回覆本報查詢稱，根據紀錄，過往10年並沒有接獲因司法覆核而由法院頒發暫緩執行環評程序的命令。環諮會前委員文志森認為，上述情况非常罕見，但認為即使法院頒發暫援執行環評程序的命令，對粉嶺高球場的建屋發展影響亦不大，但或對之後法庭對環評報告的判決有「無形」影響。

香港哥爾夫球會於7月就政府高球場環評報告入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻環境保護署批出環評報告的決定，並擱置決定直至司法覆核有結果。文志森說，即使法院頒令與否，土拓署已要就環評報告附帶條件，再檢視房屋佈局設計、樓宇高度和密度等，料延至明年底提交環保署長考慮。按上述情况，文志森表示政府暫時已難在高球場建屋，所以法庭頒令對建屋時間影響不大。

倘勝覆核 增推翻城規結果勝算

他說，根據法官判辭，目前內容似乎對哥球會相對有利，認為若哥球會最終勝出此官司，或會加強哥球會日後司法覆核城規結果的勝算。他補充，預計高球場事件將面臨漫長的法律爭拗，預計短時間內事件將不會有明確定案。

粉嶺高球場佔地170公頃，政府提出9月收回當中32公頃土地（舊場），當中擬將9.5公頃作房屋發展。文化體育及旅遊局長楊潤雄周三（23日）宣布，將於9月1日收回舊場當日下午3時起，開放場內寵物共享公園和步行徑供市民享用。

相關字詞﹕香港哥爾夫球會 粉嶺高球場 高球場

上 / 下一篇新聞

黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育
黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育
國民黨員昔散居九華徑
國民黨員昔散居九華徑
油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清
油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清
房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮
房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮
電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone
電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone
官指哥球會有理據 准暫緩環評程序 直至覆核有結果 土拓署仍可做研究提改劃
官指哥球會有理據 准暫緩環評程序 直至覆核有結果 土拓署仍可做研究提改劃
東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費
東隧周日實施易通行 三成司機未設自動繳費
九旬婦推跌九旬婦 安老院命案列誤殺
九旬婦推跌九旬婦 安老院命案列誤殺
慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音
慈正邨兇案兩死者 年內十度互投訴噪音
心理學家籲離家暫避噪音 求助第三方勿以噪易噪
心理學家籲離家暫避噪音 求助第三方勿以噪易噪
拆篷遇風 遭篷擊中 七旬裝修老闆1.5米梯墮斃
拆篷遇風 遭篷擊中 七旬裝修老闆1.5米梯墮斃
游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法
游說事主認罪 換取釋放同案被告 馬家健冤案 師爺認妨礙司法
強姦搶劫爆竊15案底 20歲起犯案30年
強姦搶劫爆竊15案底 20歲起犯案30年
預設立場 官質疑審視議案原因 余慧明：縱反對仍研究議案 讓人知理據
預設立場 官質疑審視議案原因 余慧明：縱反對仍研究議案 讓人知理據
衛服界初選無約束力 未辦協調會
衛服界初選無約束力 未辦協調會
摩洛哥漢辱國旗罪脫 辱區旗罪成 官：兩控罪意圖有別
摩洛哥漢辱國旗罪脫 辱區旗罪成 官：兩控罪意圖有別
刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年
刺警案翌日網上談「刀法」 男子煽襲囚半年
P牌電動車撞碎醫館門 司機棄車去
P牌電動車撞碎醫館門 司機棄車去
新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標
新世界管理期將滿 星光大道邀NGO投標
灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷
灣仔石硤尾墜石屎 一途人傷
送藥服務下周擴至所有公院專科門診 10月擴適用病人
送藥服務下周擴至所有公院專科門診 10月擴適用病人
巴士自瀆破窗漢囚4月 官：報告指乏醒悟
巴士自瀆破窗漢囚4月 官：報告指乏醒悟
釣魚謀殺案疑兇收押所頭撼牆
釣魚謀殺案疑兇收押所頭撼牆
大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多
大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多
灣區手記：省湯 ／文：尚東美
灣區手記：省湯 ／文：尚東美
【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」
【Emily】民政提醒「國安風險」抹走牆畫 張欣宇質疑「低級紅高級黑」
【Emily】醫學博物館展舊式醫療器具 有「胎心聲機」
【Emily】醫學博物館展舊式醫療器具 有「胎心聲機」
【Emily】同港將比劍 鄭泳舜唔驚做「劍靶」
【Emily】同港將比劍 鄭泳舜唔驚做「劍靶」
【Emily】中環海濱9月手工啤酒節 飲到10點
【Emily】中環海濱9月手工啤酒節 飲到10點
【Emily】歐盟辦借場 居港烏克蘭人慶獨立日
【Emily】歐盟辦借場 居港烏克蘭人慶獨立日
【Emily】反對日排核水 社團齊登報章廣告
【Emily】反對日排核水 社團齊登報章廣告