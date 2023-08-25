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電腦節開鑼送禮券 快閃掃碼搶20元iPhone

【明報專訊】「香港電腦通訊節2023」今起一連4日於灣仔會展舉行，有參展商預期今年生意可升五成，惟指電腦節距離發放電子消費券已有一段時間，可能影響入場者購物意欲。

電腦節今早10時開鑼，門票35元，購票者將獲贈一張面額介乎10至500元的幸運卡，可在場內當購物禮券使用；另為慶祝電腦節20周年，購票者有機會抽中2000元禮券。大會亦舉辦「$20快閃搶」活動，場內會不定時出現二維碼（QR Code），市民掃描後即可搶購20份定價20元的電子產品，包括iPhone、iPad、手提電腦等。

電腦節同場亦設「體育科技與電競體驗區」，市民可透過VR（虛擬實境）體驗騎馬、滑雪等運動，又設有展示長者相關科技的「樂齡康體智慧科技館」，以及供學校及科技公司展示創新環保科技的「5G及綠色科技生活館」，另外亦設「Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會」專題體驗區，向市民展示加密幣、元宇宙、NFT等區塊鏈科技的前景。

展商料生意升五成 憂用完消費券損購物慾

今年電腦節規模比去年大，參展商戶及品牌逾200間，會場增大逾三成，可容納約800個展位，展期內會舉行3項電競賽事。各參展商推出多種優惠吸客，包括限量1元記憶卡、半價遊戲及手提電腦等。不少展商對今年銷情感樂觀，銷售組裝電腦及組件的參展商負責人張先生預期，今年生意比去年可升50%，因新冠疫情放緩後今年入場毋須出示針卡，應可吸引更多人入場；惟指電腦節於暑假末舉行，距離發放消費券已過一段時間，市民「假又放完，錢又使晒」，會影響購物意欲。

有售賣電腦周邊設備的參展商同樣看好今年電腦節，把攤位擴大至去年近兩倍，並推出一元福袋招徠；負責人劉先生表示，香港電子產品較便宜，加上已通關，應可吸引內地及其他地區的遊客，預期生意按年多10%至15%。

相關字詞﹕會展 電腦通訊節

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