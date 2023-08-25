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房協消息：接手建屋不延誤 商討程序需縮

【明報專訊】荃灣油柑頭流標首置項目，房屋局將邀請房協接手，房協有關人士向本報透露，根據上屆政府把5幅原私樓用地改撥房協拓建公營房屋的經驗，補地價和項目配套規劃的商討時間，以及應對財政壓力均是關鍵。房協發言人昨晚回應查詢時重申，樂意與政府進一步商討細節安排，現無其他補充。房屋局發言人則稱，政府會盡快與房協商討承接項目的細節安排，並會繼續豐富房屋階梯，滿足不同置業人士需要。

房協正規劃及興建25個項目，預計未來20年興建4.5萬個資助單位，是成立75年來最多。前特首林鄭月娥2018年6月公布房策新措施時，把9幅原為出售的啟德及安達臣道私樓用地改撥公營房屋用途，其中5幅修訂地價安排，補地價金額由地價一半改為三分之一，批予房協發展。

議地價需半年 談配套「走程序」八九月

房協有關人士表示，當年特首指令使房協支付地價款項減少，但與地政總署商討金額時，仍需經獨立測量師評估的程序，需時近6個月；另外項目配套如公共地方、院舍、商舖及車位等，均經多個部門「走程序」，需約8至9個月。該人士稱，倘政府希望房協承接油柑頭項目以免拖延落成時間，上述商討程序需考慮縮短，否則由房協接手，落成時間可能比發展商興建的更長。

油柑頭料最少補6億 融資解困「更迫切」

另一影響房協承建項目的因素，是其財政承擔壓力。翻查資料，房協過去3年為6個資助出售房屋項目支付的補地價金額，累計逾100億元；而按油柑頭項目市場估值約18.8億至26.2億元計算，房協日後或需付約6.2億至8.7億元補地價費用。房協有關人士認為，現時樓市下行，房協未來數年多個資助出售房屋項目均可能虧損，加上投資組合回報持續下滑，令房協需融資解決資金短缺問題更迫切。

根據房協2021/22年報，房協資產淨值487.2億元，其中410.6億元為流動資產，當中69.9億元為現金及銀行結餘。

明報記者

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