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油柑頭流標 市建局：3首置如期推 煥然二期9月下旬推 信260伙可沽清

【明報專訊】荃灣油柑頭「港人首次置業」項目流標，未有影響首置盤推售步伐。消息稱，市建局土瓜灣煥然懿居二期（即第3座）260個單位，將於9月下旬接受申請，市值折扣率會在七二折至八二折之間釐定，並有信心全數售出，惟超額認購反應料較一期推售時遜色。市建局昨日回應查詢時表示，難預測煥然懿居二期申請反應，但強調油柑頭首置項目流標，不影響市建局推出3個首置項目的時間表。

煥然二期介乎七二至八二折

「煥然懿居」一期（第1及2座）共493個單位，先後於2019年1月及2020年11月分別推售450伙和43伙，接獲20,800份及4,906份申請表，超額認購分別為45.2倍及113倍（見表）。至於第二期260伙，消息人士稱會在9月下旬推售，預售樓花涉及的準備工作正在進行，稍後向政府提交相關建議。消息人士指出，受樓市下行影響，申請反應肯定不如之前兩次推售，但相信單位數目少，料可全數售出。

稱正備預售樓花 售價將交審批

市建局發言人表示，為配合政府房屋政策，未來數年會從3個重建項目撥出約3200多個單位以「首置」形式發售，滿足部分市民的首次置業需要。其中煥然懿居第3座9月接受申請，預售樓花涉及各項準備工作正如期推進；局方亦已委託獨立測量師評估市價，並就申請者負擔能力、平衡市建局財務承擔等一籃子因素評估，以釐定單位折扣率及折讓後售價，並將提交建議予政府審批，隨後展開預售工作。

發言人又稱，政府已表明正推展4個「首置」項目，除了油柑頭項目邀請房協承接外，另外3個屬市建局重建項目，分別是煥然懿居第3座、大坑西新邨重建項目、以及九龍城靠背壟道／浙江街的公務員建屋合作社重建試點項目，局方已預留財政資源，並按既定時間表落實計劃。另外，上屆政府亦推出安達臣道首置項目，由長實投得及興建。

市建局非執行董事、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，相信煥然懿居二期銷售不會受油柑頭項目流標影響。他認為近月樓市下行，市建局裕民坊重建項目及油柑頭項目相繼流標，期望特首在新一份施政報告有應對措施，以免影響整體樓宇供應。

議員盼施政報告應對

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱對煥然懿居二期銷情樂觀，因介乎6.2萬至7萬元收入的家庭對首置盤需求仍殷切，縱使超額認購反應或不如前，亦可吸納260伙。

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