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黃永玉故居 三級歷史建築夷平 九華徑「曾氏祖屋」近90年歷史 古蹟辦：曾與業主商保育

【明報專訊】被評為三級歷史建築的九華徑舊村22號「曾氏祖屋」被清拆。本報記者昨午到現場觀察，發現建築物已被夷為平地，地皮位置被鐵絲網包圍。古物古蹟辦事處回覆查詢時確認，今年初收到業主申請拆卸，處方曾與業主代表探討保育方案，但業主最終維持拆卸決定。根據土地註冊處文件，目前22號用地（即曾氏祖屋）範圍由KAWAY LIMITED擁有，該公司其中一名董事是長實主席李澤鉅。

年初申拆上月竣 村民稱工程「好快」

曾氏祖屋2010年5月17日確定為三級歷史建築，是九華徑村13組被評級的歷史建築之一，由美國軍艦船員總管曾憲新於1930年代興建，藝術家黃永玉等不少名人曾居於該屋（見另稿）。本報記者昨午到現場觀察，發現建築物已被完全拆除，空地被鐵絲網包圍，門有密碼鎖。有村民表示，清拆工程是最近兩三個月開始，整個拆卸工程「好快、唔會好嘈」。據了解，工程今年展開，約1至1.5個月前完成。

古蹟辦已拍照三維掃描 記錄存檔

古物古蹟辦事處回覆稱，九華徑22號建築物是私人建築物，屋宇署今年初收到業主根據《建築物條例》申請拆卸。古蹟辦表示，在政府內部監察機制下，屋宇署就有關申請通知古蹟辦，文物保育專員辦事處及古蹟辦隨即與業主代表會面，探討保育建築物的可行性及「寓保育於發展」方案，但業主最終維持拆卸決定，古蹟辦在業主同意下，拆卸前已為該建築拍照及三維掃描，以作紀錄及存檔。

古蹟辦又重申，評級制度並不影響建築物的業權、使用權、管理權和發展權；據評級定義，三級歷史建築為「具若干價值，並宜於以某種形式予以保存的建築物；如保存並不可行則可以考慮其他方法」，歷史建築評級制度屬行政性質，旨在提供客觀基礎，以釐定香港歷史建築的文物價值及保育需要。

申九華徑改劃住宅 遠東酒店稱不知情

遠東酒店早前對九華徑地區提出改劃住宅，涉及拆除整個舊村部分，發展成近6000伙的大型項目，範圍內有其他私人土地。遠東酒店實業有限公司回覆時澄清，集團對該拆屋事件毫不知情，大宅業權也不屬該集團，未有參與或申請任何拆樓許可，故無法干涉或提供直接的回應。遠東酒店稱，集團重視歷史建築和文化遺產的保護，一直遵守相關法規。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕三級歷史建築物 古蹟辦 九華徑村 曾氏大宅

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