灣區手記：省湯 ／文：尚東美

看到這個結果，筆者不禁莞爾。駐廣州已兩年，筆者常掛口邊的最大得着，就是學會做菜，而第一道親手煲的湯，正是紅蘿蔔粟米豬骨湯。在網上平台買菜，半小時就送上門，紅蘿蔔和粟米洗淨切開，豬骨放薑片紹酒汆水，然後所有材料放鍋中煲上1小時，最後加鹽調味，一道清甜的湯即完成。

學煲湯也是迫不得已，畢竟廣東人愛喝湯。一日三餐外賣也算了，快餐店的「味精水」卻是不敢恭維，要解湯饞，唯有自己動手，而做法簡單的紅蘿蔔粟米豬骨湯自然是入門首選；學會基本功後，有時加些牛丸、海蝦，或豆腐、霸王花，在平凡中添新意。

最意外的是，因為網購湯料較難把握分量，時常剩下不少材料，為免浪費，也不可能一周7天都喝同一款湯，於是買些瘦肉、雞蛋等，配搭剩材煎炒，結果就學懂做菜。有時跟一些朋友說起，他們也面對同樣難題，網上買菜雖方便，分量卻難控制，尤其是做一人分的菜，加上不是每天入廚，往往都浪費食材。

話說回來，如果香港要選代表食物，又會有哪些上榜？咖喱魚蛋、碗仔翅、餐蛋麵、車仔麵、絲襪奶茶，這些總該能入圍吧。

文：尚東美