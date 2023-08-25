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大灣區GBA專題：內地客出境遊 半數去澳門 粵客源佔68% 珠海28%最多

【明報專訊】中國文化和旅遊產業研究院本月1日發布《2023年上半年出境旅遊大數據報告》，統計今年上半年內地旅客的出境旅遊情况，數據顯示，上半年出境遊共有4037萬人次，93.9%遊客集中在亞洲地區，而港澳是最熱門的出境遊目的地，接待近78%內地客，遠超內地最早開放團隊遊的泰國。

4037萬人次出境 94%遊亞

中國文化和旅游產業研究院屬於國家文化和旅遊部文化和旅遊行業智庫機構，《2023年上半年出境旅游大數據報告》由研究院旗下的統計調查所撰寫。調查顯示，上半年有79.89%的內地出境遊旅客選擇港澳台，去海外國家的則佔20.11%（圖1）。

27%赴港 低澳24百分點

報告指出，考慮到交通和簽證較方便，港澳台都是出境旅遊主要目的地，其中澳門一枝獨秀，佔內地出境遊客50.9%，即每兩個打算出境旅行的內地人當中，就有一個是去澳門遊玩，比例遠超香港的26.66%。

同時數據顯示，上半年出境遊客來源地區主要集中在經濟發達、收入水平較高的省市，廣東、上海、北京、江蘇、浙江、福建等省市遊客是外遊主力軍，逾九成出境遊客集中在客源排名前十的省市，單計廣東省佔比已達67.56%。從城市來看，最多人出境遊玩的不是北上廣深，而是客源佔比27.84%的珠海，或反映為何澳門是最多人選擇的出境遊目的地。

隨珠海之後的客源城市分別是深圳及廣州，佔比14.62%和12.11%。值得留意是，除了珠海、深圳和廣州，灣區內地9市還有中山、佛山、東莞及江門排在客源城市前十名（圖2）。

兩成人出國 泰日最受歡迎

出國遊方面，簽證較方便的東亞和東南亞地區最受歡迎。最多人選擇的目的地是泰國和日本，佔出國遊旅客比重16.34%和12.05%，新加坡、韓國及緬甸隨後（圖3）。從中可見，新冠疫情之後，短距離的出境及出國遊最快恢復。至於長途的出國遊，美國及澳洲較受歡迎，僅次緬甸。

報告還指出，從出遊喜好來看，內地東北和西部地區遊客更喜歡出國遊，目的地分佈也較集中，東北地區遊客主要去日本和韓國，西部地區的較喜歡緬甸和泰國。相對地，東部和中部地區的出國遊目的地則較分散。

國家文旅部本月10日宣布復辦前往日韓英美等國家的旅行團（不包括台灣），令內地已開放旅行團的國家或地區增至138個，料將進一步帶動國民外遊意欲。

明報記者

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