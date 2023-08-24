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港聞

港聞二

設計仿遺址文物 成都新館再現古蜀美學

【明報專訊】為配合成都世界大學生運動會開幕，只耗用16個月時間建造的三星堆博物館新館於上月底開始對外開放。本報記者於上周到四川成都參觀，訪問三星堆博物館新館總設計師、中建西南設計院總建築師劉藝。他指新館造價約14億元人民幣，並設2萬平方米的展廳，共展出1500件文物，當中600件為首次展出。他稱設計新館時已計及人流承載能力，預計可以滿足該館未來30年的需求。

三星堆博物館新館是目前西南地區建成的最大的遺址類博物館單體建築，展示面積達2.2萬平方米。劉藝介紹，建築靈感來自三星堆遺址現場，為呈現新館的建築主體像一個裝載着文物和古蜀文化的神秘物體，建築物沒有採用直線，並以非常複雜及三維的設計為方針。

面具眼孔作窗 吊燈寓崇拜上天

他稱建築引入出土文物青銅面具的「眼睛」元素，以作「窗口」對外交流；建築外部採用超白及超清澈的玻璃，同時在玻璃外層加入於文物質感相若的青銅遮陽板，令建築恍如「古蜀之眼」，面向三星堆遺址。

踏入新館的中央大廳，映入眼簾的為巨大環形吊燈及螺旋步道。劉指螺旋坡道為360度，並連接各樓層，是為適應龐大的參觀人流。同時在坡道底部深處加入激光投影，以投射影像至博物館最高點，寓意來自大地深處的文明之光。仰望坡道上方為直徑達30米的吊燈。劉分享，由於三星堆出土不少玉璧，而環形玉璧象徵「天」，故以此吊燈設計代表三星堆時期，人們對上天的崇拜；吊燈上的花紋則源自三星堆黃金權杖上的紋飾，予人遠古神器的感覺。

他認為新館為其最滿意的作品之一，給予90分，未到滿分，因永遠有進步空間。他又說，由於建造時間較短，僅16個月，遺憾未能於中庭加設雕塑。

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