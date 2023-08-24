考古引入先進科技 學者料至少一年完成挖掘

文物信息仍待了解 或需數十代研究

曾擔任三星堆遺址祭祀區8號坑的發掘現場負責人、北京大學考古教授趙昊接受本報訪問指出，三星堆的發掘條件對比其他地區屬非常優越，因發掘過程中已意識到其重要性，但至今仍未完全了解文物帶出的信息，或需幾代甚至幾十代人工作，故目前最重要為「如何將現場獲得的信息，全部合理地保留下來」，交棒予下一代。

現場設實驗艙 控溫調濕免受損

他又稱，當局於1980年代進行露天發掘工作，及後該區成為保護區，自2019年後為發掘工作引入科技，並在現場搭建實驗艙，維持現場的溫度及濕度，以長期保存文物。他以曾發掘約800根象牙為例，由於埋藏約3000年，象牙變得柔軟，便需在現場加固，並冷藏儲存。

儘管挖掘工作持續多年，但5號及6號坑的挖掘尚未完成。四川大學考古教授黎海超接受本報訪問時透露，預計兩坑至少需約一年時間才完成挖掘。談及兩個坑的特別之處，他指整個遺址中，首次於6號坑發現唯一的木箱，內有玉刀及絲綢，需繼續發掘，以了解內裏是否藏有其他文物。

他又分享道，由於5號坑較細，而且內含的金銀首飾排列「似有似無」，故整理時需「一邊思考，一邊商討」，以探討最完備的清理方案，為目前面對的最大困難。他補充，5號坑的金器及象牙數量較多，並發掘了已出土的「金面具」。