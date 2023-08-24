考古引入先進科技 學者料至少一年完成挖掘

【明報專訊】三星堆遺址位於中國四川省廣漢市，總面積約12平方公里，至今出土文物逾1.2萬件。因應香港故宮文化博物館將於下月展出部分新出土文物，本報記者上周到四川成都，親身訪問曾參與發掘工作的學者。有學者分享，對比1980年代的考古工作，當局自2019年後已於發掘的過程引入先進科技，並搭建「現場發掘實驗艙」，以維持發掘現場的空氣、濕度及溫度等，有利出土文物長期保存。另有學者透露，三星堆目前已發現的8個坑中，當局已完成6個坑的挖掘工作，尚餘5號及6號坑未完成，料至少需時一年。
文物信息仍待了解 或需數十代研究
曾擔任三星堆遺址祭祀區8號坑的發掘現場負責人、北京大學考古教授趙昊接受本報訪問指出，三星堆的發掘條件對比其他地區屬非常優越，因發掘過程中已意識到其重要性，但至今仍未完全了解文物帶出的信息，或需幾代甚至幾十代人工作，故目前最重要為「如何將現場獲得的信息，全部合理地保留下來」，交棒予下一代。
現場設實驗艙 控溫調濕免受損
他又稱，當局於1980年代進行露天發掘工作，及後該區成為保護區，自2019年後為發掘工作引入科技，並在現場搭建實驗艙，維持現場的溫度及濕度，以長期保存文物。他以曾發掘約800根象牙為例，由於埋藏約3000年，象牙變得柔軟，便需在現場加固，並冷藏儲存。
儘管挖掘工作持續多年，但5號及6號坑的挖掘尚未完成。四川大學考古教授黎海超接受本報訪問時透露，預計兩坑至少需約一年時間才完成挖掘。談及兩個坑的特別之處，他指整個遺址中，首次於6號坑發現唯一的木箱，內有玉刀及絲綢，需繼續發掘，以了解內裏是否藏有其他文物。
他又分享道，由於5號坑較細，而且內含的金銀首飾排列「似有似無」，故整理時需「一邊思考，一邊商討」，以探討最完備的清理方案，為目前面對的最大困難。他補充，5號坑的金器及象牙數量較多，並發掘了已出土的「金面具」。