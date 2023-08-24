三星堆遺珍下月展 半數近兩年新出土 23屬國家一級文物

120展品 部分首四川外展出

四川三星堆文化代表古蜀文明，文物如美玉、神壇及面具則為古蜀先民精神世界的寫照，並展現長江上游同時期古代文化的成就。當中23件為國家一級文物，包括於1986年出土的青銅器，如戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。此外，其中18件展品由成都金沙遺址博物館借出、屬2001年或之後出土的珍貴文物，最為矚目的有銅眼形器，以及首次來港、於2001年出土的兩件玉鉞，年代為距今3000多年。

分4單元 多方面呈物質精神文化

展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館主辦，並分4個單元，呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈，以探索成都平原地區的物質文化與精神生活、藝術造詣與技術成就。

第一單元「穿越之眼」將聚焦各類青銅人頭像、面具和神像；第二單元「三星堆的城市生活」重現三星堆的城市面貌，因三星堆曾是青銅時代東亞地區最大的城市之一，並同時展出當多款青銅器、玉器、金器和陶器；第三單元「三星堆的神與巫」則探究三星堆文明的信仰及宇宙觀，並透過已拼對及復原的青銅，展示三星堆先民的祭典場景；第四單元「三星堆的來龍去脈」追溯三星堆的起源、流傳和延續，探索此文化如何影響中國其他地區。

三星堆博物館副館長冉宏林於四川成都接受本報訪問時指出，本港早在1990年代已發現與三星堆遺址有密切關係的玉璋，認為展覽可讓市民近距離認識3000多年前長江上游古蜀文明的歷史。他又稱，展覽將展出祭祀坑發掘工作的考古工具，讓訪客了解考古工作的艱辛，同時期待日後與香港的博物館增加交流。

四川省文物考古研究院長唐飛表示，三星堆遺址及金沙遺址為古蜀文明的代表，並與黃河流域、長江中下游地區文明緊密聯繫，是中華文明多元一體起源的典型實證。他期待訪客能夠深入了解輝煌燦爛的古蜀文明，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流互鑑。

9．1可訂票 展期至明年1月

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，展覽揭開香港故宮「中華文明的起源與發展系列展覽」的序幕。展期由9月27日至明年1月8日，成人票價150元，特惠門票75元，最快可於下月1日早上10時起透過博物館網站及「購票通」等訂票。

註：三星堆博物館正檢視展品的資料，上述為最新文物資料內容，名稱及解說或與博物館及官網有出入。

明報記者 區慧盈 四川報道