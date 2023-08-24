樓上婦捱斬樓下漢自縊雙亡 消息指噪音積怨曾爭執 現場檢斧頭

倒卧15樓走廊的85歲老婦姓譚，頭及頸左邊有利器造成傷痕。被發現於14樓單位吊頸昏迷的66歲男子姓周，救護員為其裝設自動心外壓機，惟送院搶救後不治。

曾互指發噪音 暫列謀殺自殺

現場消息稱，兩人分別居於同一號數單位的上下樓層，因噪音問題而積怨。周昨午約1時因噪音問題走到譚婦寓所外，兩人曾爭執，周其後向大廈保安員投訴。至昨午約4時，保安員發現譚昏迷倒卧走廊，報警求助。

警方接報到場，在譚倒卧位置附近檢獲一柄斧頭，隨即封鎖大廈各出入口，帶備盾牌及穿上戰術背心登樓搜查，並登記出入大廈居民資料。約個多小時後，警方在14樓單位發現周吊頸。政府化驗所人員奉召到場蒐證，重案組探員檢走一批證物，包括斧頭、拐杖、約1米長金屬棒及拖板等。據悉周曾向街坊指樓上常傳出移動家俬雜物噪音；而譚亦向街坊稱樓下不時用硬物敲天花板。

社工籲覓中間人調停

資深社工陳琬琛表示，街坊如受鄰里噪音等問題滋擾，建議先了解原因及來源，洽談過程亦可找中間人，包括房屋署人員、社工及區議員協助調停，而政府及非牟利機構可舉辦更多促進鄰里和諧的活動。

陳琬琛說，過往接觸的鄰里衝突包括冷氣、衣物滴水及噪音問題等，而受影響街坊會上門理論，甚至帶工具威嚇。他稱現時受生活習慣及大環境影響，鄰里關係轉趨薄弱，「𠵱家大家返到屋企閂晒門」，鄰里間沒有溝通及互相體諒的氛圍，導致衝突發生時沒有商量餘地。