稱醫護罷工期間 「中間人」林正財「推銷」非封關方案

余慧明從大學畢業後成為註冊護士及受聘醫管局，2019年底擔任HAEA主席及籌委會成員，開始接觸政治。2020年初新冠疫情爆發，她昨指當時本港醫護知悉內地傳出「武漢肺炎」，HAEA要求全面封關以保障市民安全，其間醫管局高層拒絕對話和「遊花園」，HAEA遂發起工業行動。

不滿李國麟表現 萌念參選

余慧明透露，罷工行動第二日，她收到一名比較接近民主派的醫生傳話，表示會向政府「推銷」禁止高風險旅客來港的措施。在法官李運騰提問下，余說該人是林正財。余續稱，政府翌日宣布內地入境者須強制隔離14日，她認為和封關訴求有落差，所以HAEA繼續罷工，其後有醫護擔心病人福祉，HAEA經過表決通過結束罷工。

余慧明稱經過醫護罷工一役，希望爭取話語權和政府談判，加上她不滿衛生服務界時任立法會議員李國麟的表現，所以萌生出選衛服界的念頭。她提及，2015年的財政預算案「綑綁式」包括購買水炮車的項目，李國麟投下贊成票是對政府退讓，立法會議員應該意志堅定。

除了余慧明和李國麟，另一名衛服界潛在參選人是護士劉凱文。余慧明表示多於一人參選會造成「𠝹票」，或者「鷸蚌相爭，建制得利」的情况，所以她聯絡戴耀廷商討舉辦衛服界初選。

（初選案）