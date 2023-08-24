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港聞

港聞二

余慧明：立會過半為取話語權「有得傾」

【明報專訊】民主派初選案昨日踏入第112天審訊。本案最後一名被告、前醫管局員工陣線主席余慧明首天自辯，她稱為參加立選鋪路的文章提到「攬炒」，意指以合法方式、不惜自身利益受損地抗爭，目的是達至雙普選、要求更民主的制度，她主張透過立會過半取得話語權，採取高姿態談判亦「有得傾」。法官陳慶偉質疑，部分國家沒實行普選，卻不被視為不民主，舉例指英國首相並非普選產生。余另提到，她得悉戴耀廷協調地區初選後，遂聯絡戴問是否可能「搭單初選」。

知戴耀廷協調初選 問可否「搭單」

余慧明作供提及自己曾組織醫管局員工陣線及發動罷工（見另稿）。她稱，2019年政府對市民訴求視若無睹、打壓示威者，加上2020年她和政府交手經驗，令她明白如果沒有話語權，政府不會對話，於是她2020年3月中參加衛生服務界立選，當時沒看過戴耀廷文章，是從網上論壇留意到「35+」倡議。同年4月中，余得知戴為立法會地區直選協調初選，以信息問戴是否可能「順便搞埋」衛生服務界，對方稱有待商榷。

稱攬炒合法方式抗爭 否決非目的

余昨在庭上講述她同年3月尾發布題為「踏上這攬炒旅途」的帖文，形容爭取五大訴求是攬炒旅途，並逐一解釋用字（見表）。她稱，據她理解2019年「攬炒」一字是借助電影對白的意思；法官李運騰稱出自《飢餓遊戲》，余指即「If we burn, you burn with us」，認為當時市民「已經畀政權燒着緊」，示威者要政權就強推《逃犯條例》修訂付出代價。余又稱，主張在議會內外攬炒，是以合法方式抗爭，例如「大三罷」，旨在爭取五大訴求，最重要是達至雙普選，否決議案並非目的，若政府「放低傲慢態度」商討，他們願意配合。

文章中提及向政權和醫管局作出控訴，余供稱，政府2019年「鎮壓」示威者後「唔可以得過且過」， 「7．21、8．31、10．1」事件後，她自言不能有如政府所講「向前看」；無官員和警員就反修例運動問責，同時大批示威者被控，她無法接受。余續稱，理大衝突期間「催淚彈、水炮車係QE（伊院）外面橫飛」，但醫管局並無譴責警暴，「無理過喺病房硬食TG（催淚彈）嘅病人，只係擺幾部空氣清新機就算」。她認為醫管局站在政權一方，醫管局行政總裁應下台。

官英國作例指沒普選非必不民主

余：起碼有公投彰民意

余稱，文中「把制度推倒重來」是指以雙普選取代現有制度，並非要將香港整套制度或三權分立推倒，而是一人一票選出特首和立法會議員，特首須向中央和港人負責，這是《基本法》所承諾，亦符合香港是中國不可分離的部分。余認為落實「真普選」能解決僵持局面，由較支持五大訴求的人擔任特首。法官陳慶偉聞言稱沒有普選國家未必不民主，談及英國「脫歐」；余稱起碼外國舉行公投彰顯民意，「我哋連公投都無」，而且英國議會許多民選議員，香港「完善選舉制度」下的直選議席更少。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕余慧明 醫管局員工陣線 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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