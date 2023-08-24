榮光禁令案政府上訴獲批 官提質疑 稱寒蟬效應非錯判 律政司未闡法庭為何不宜評禁令效用

7上訴理據6獲批

官：幾乎沒不被挑戰的地方

上訴許可同樣由拒批臨時禁制令的法官陳健強審理，他在判辭重申，律政司在早前聆訊亦接受拒批臨時禁制令是法庭的酌情權，而一般而言上訴庭推翻下級法院決定的標準會更高。他又指，律政司提交的上訴文件長19頁，列出7項理據，當中6項均附有多個小段落，「可以說幾乎沒有不被挑戰的地方」。

稱律政司不曾主張「證明書」助裁決

判辭逐一審視7項上訴理據（見表），陳官批准6項上訴理據。其中一項獲批理據，涉及特首上月11日根據國安法47條發出證明書，指《榮光》禁制令涉及國家安全；律政司主張該證明書對法庭具約束力，法庭應該遵從行政機關的判斷。陳官在判辭質疑，律政司在聆訊時不曾主張特首證明書能協助法庭裁決，亦一直未清楚解釋為何不宜由法庭衡量禁制令效用，但似乎律政司已認為證明書對禁制令的效用「幾乎具決定性，若非已定下結論（conclusive）」。

指竭力爭論法庭國安案酌情權極少

律政司亦爭議原審法官未有考慮國安是具凌駕性的重要原則，以及正確的評定標準是除非禁制令無任何效用，否則便應批出。陳官形容律政司竭力爭論法庭在審理國安案「可運用的酌情權極少，若果還有的話（if it exists）」；考慮到國安的重要性及牽涉新的法律領域，批准上述3項上訴理據。

6項獲批理據中，陳官要求兩項刪改內容。當中包括律政司爭議原審法官錯誤運用酌情權，應交由上訴庭重新審視，並質疑高院「明顯錯誤」判斷禁制令會帶來「寒蟬效應」。陳官直言不同意律政司是合理地爭論有關寒蟬效應的評估，因為法庭必須實際地考量禁制令可能帶來的影響。陳官亦重申，當時的裁決是倘禁制令有實際效用且不與刑事法衝突，他不會基於寒蟬效應拒批禁制令。陳官最終批准該上訴理據，但要求刪去當中有關寒蟬效應的內容。翻查律政司上訴文件，該項理據原本長兩頁半、有4個小段落，若按陳官要求修改，可能將剩下一句句子。

被指未考慮相關因素 官：幾全論及

另一項需要刪改的理據是律政司質疑陳官未有考慮所有相關因素。陳官指理據「難以理解」，因幾乎所有律政司提及的議題已經討論過，最終只批准律政司就禁制令有助當局要求網上平台移除有關《榮光》是「國歌」的信息之理據上訴。

【案件編號：HCA 855/23】

明報記者

（港區國安法）