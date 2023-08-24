餐廳料半年始復元 盼有援助

銅鑼灣崇光百貨超市將魚生標明來自日本或挪威，雪櫃旁仍展示食安資訊，不過買魚生客人不多。銅鑼灣DON DON DONKI仍有售賣「豐洲直送」水產，下午前來購買顧客不多。

日式超市放地圖說明產地

太古AEON設有鮮魚檔，並在當眼處展示地圖及表列說明每款水產來源地，例如中國鰻魚/海鰻、挪威三文魚，以及被禁地區之一東京的金目鯛等。不過魚檔職員稱公司會視乎季節入貨，金目鯛已很久沒入貨。根據圖表，金目鯛於12至2月時令。

職員表示，地圖近一個月才展示，是為免客人對產地有疑問，故特製地圖講解水產來源。她形容近日銷情「OK」，她也常問客人會否擔心，引述有年輕客人稱「驚都未驚過」，但亦有客人說會暫時減少進食，每人想法不同。

魚檔冰櫃每款魚都會立牌標明名稱、價錢及產地，例如「台灣直送」、「九洲直送」、「日本愛媛縣直送」，但「胡麻鯖」僅寫「日本直送」，未具體標明縣份，詢問後該職員稱來自宮城縣，「可能下個禮拜就無喇，呢啲魚已經係上個禮拜日本嗰邊公司訂好」，又說公司很重視法規，會按政府指示入口食品。

減吃者：對港把關沒信心

顧客韓先生在超市凍櫃拿起一盒吞拿魚後放下，他稱不時會進食日本水產，亦喜歡到日本旅遊，不購買的原因是價錢貴，但知道日本將排放核污水，認為幅射物質難除，擔心水產被污染，亦對港府食安把關沒信心，「一定有甩漏」，暫會減少進食日本水產。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強昨在港台《千禧年代》稱，自日本公布有意排核污水入海，餐廳生意一周內已下跌約一兩成，跌勢不斷加劇，至今較往常少三四成，個別食肆甚至少一半，形容「數字驚人及誇張」。他認為政府應加強公眾教育，讓市民認知抵港日本食材有嚴謹檢驗機制，逐步增強市民信心，助生意回復。取貨方面，陳強稱被禁都縣的食品只佔日常取貨量約一成，多是調味品等，可從其他縣入貨取代，又說日式餐廳多從日本南部採購魚生食材，影響不大。