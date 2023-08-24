日水產禁令生效 回港手信豁免 違者可罰10萬囚1年 蠔油豉油魚蛋不受限

謝展寰：或存輻射風險 籲勿帶返港

至於禁令撤銷的具體條件，環境及生態局常任秘書長劉利群認為言之尚早，稱要觀察一段時間並考慮一籃子因素，包括日本排放系統是否正常、輻射數據等，認為日本要考慮第三方認證，令各地取信於監測數據；而當局以往亦曾放寬禁令，日後會參考以往經驗行事。

政府跨部門專責小組昨舉行聯合記者會交代禁令安排，食環署長楊碧筠稱，昨已就《食物安全命令》刊憲，禁止東京、福島及千葉等10個都縣的水產品進口，今日或之後收獲、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在港供應。至於其他未被禁入的水產品，食安中心會全面測試輻射水平（見另稿）。本港同時維持日本若干食品的進口管制措施，即禁止福島的蔬果及奶類飲品等入口；而連同附近4個縣的部分食品，則須附有官方輻射證明書及出口商證明書。

針對商業目的 代購轉售亦受管

被問及水產品定義是否涵蓋海鮮醬料及配料等，食物安全專員黃宏稱，配料及合成食品如蠔油、豉油或魚蛋不受管制；惟經加工及乾製水產如「一夜干」或魚乾則受規管。楊碧筠補充，禁令主要針對「輸入及供應」、涉商業目的行為，若市民從日本買手信回港或免費送贈親友不受限，但代購、協助他人購買或轉售等商業行為則受規管。

劉利群透露，日本進口食品佔本港進口食品約2%；受禁令影響的水產佔約6.75%，而禁令以外佔較多的是雞蛋，佔逾一成。被問到禁令如何影響日本食品佔比，劉認為視乎市場今後需求。至於由該10都縣送到日本國內、或送到本港等其他地方加工製作的原材料，黃宏稱相關食品同樣受規管。

謝展寰昨在港台《千禧年代》稱，日方只在單一排放點排放核污水，現時禁令範圍已有足夠保險；若輻射檢測發現日本食品出現其他問題，會考慮擴大禁令，「現階段可能性不太大」。被問及如何確保禁令範圍地區的水產品不會經他縣進口，他認為「呢樣扮唔到（來自其他來源地）嘅」，所有食品生產運送至其他地方都有嚴謹追蹤系統，當局可查出產地。被問及會否繼續進食日本食品，謝於商台《在晴朗的一天出發》強調，自己無因日本排放核污水而減少進食，「我一直都有繼續進食，未曾停止過」，認為進口日本食品安全有保證。

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