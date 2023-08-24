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指市場短期波動 陳茂波：造地不動搖

【明報專訊】團結香港基金昨在灣仔會展舉行「香港造地發展及融資經濟論壇」，多名官員、學者及業界討論北部都會區及交椅洲人工島項目的造地及融資策略。財政司長陳茂波表示，充足的土地供應是打破發展制約和解決市民住屋問題的金鑰匙，政府絕不會因短期市場波動而動搖推動土地供應的決心；發展局長甯漢豪表示，造地至少需5年，反問若現時「叫停」兩個項目，當經濟未來幾年復蘇時，世界及區域經濟發展會否等候香港用5年時間造地。

陳茂波致辭時表示，香港要總結過往土地供應不足時的痛苦經驗，絕不能重蹈覆轍，因此政府一定要超前部署，為本港長遠建立土地儲備，滿足本港現時及未來社會、環境及經濟發展的需要和市民的期望。財務方面，陳稱據測量師測算，未來交椅洲人工島賣地收益會遠高於造地發展成本，財務上完全可行，現時只需處理現金流的時間管理。他表示，有信心政府能做好融資方案，例如發行綠色債券、鐵路加物業發展模式、「建設、營運及移交（BOT）」模式、發行債券供市民認購、引入長期投資基金等。

甯漢豪在主題演講中表示，北都及交椅洲人工島會加入「海綿城市」的功能，包括活化河道、興建雨水儲供池等，雨天時吸水、蓄水、淨水，需要時將蓄存的水「釋放」利用。她認為政府要超前做好基建設施，以面對未來極端天氣。她又指，興建項目資金不一定全數政府承擔，除以基本工程儲備基金支付外，政府可融資適度運用市場資金。

香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸表示，政府發展交椅洲人工島時，除考慮國際大都會形象亦要照顧社會中下階層置業夢。他說現時居屋二手市場缺乏流轉，提議人工島上引入特殊機制，符合法規前提下靈活放寬部分限制，以釋放港九新界公營房屋的價值。

團結基金：經濟差更應推動大型基建

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺表示，土地供應是規劃的必要條件，但不是充分條件，仍需政策配套。他說本港在2000年代因經濟差而暫緩造地，導致社會承受土地短缺的後果。葉認為經濟差時，社會更應推動大型基建，這是擴張性財政政策之一，能帶動經濟及創造就業機會。葉稱，現時通脹低，造地成本亦相對較低。

科大經濟學系兼任教授及榮休教授雷鼎鳴表示，本港公共開支將隨着人口老化不斷上升，他預期兩個項目的賣地收入將遠超成本，能有助緩解財政壓力。

相關字詞﹕發展局 土地供應 交椅洲人工島 北部都會區 團結香港基金 團結基金

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