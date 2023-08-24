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港聞二

擬准紀委會受理損校譽投訴 16校董質疑無討論 港大修規 稱按慣例書面傳閱獲通過

【明報專訊】香港大學提出修訂規程，擬更改紀律委員會成員的委任方式，以及新增受理「損害大學聲譽」投訴等。立法會一小組委員會昨完成逐條審議，料交報告予內會後於10月恢復二讀。16名校董早前向立法會提交意見書，強烈反對修例新增與損害校譽相關的條款。港大回覆稱，校董會已按「正常慣例」書面傳閱修訂建議並批准。

立會委會完成審議 料10月恢復二讀

立法會一小組委員會上次開會，決定不召開公聽會。16名港大校董本月向立法會遞交意見書（見表），質疑規程修訂如此重要，卻未曾交校董會討論。他們強烈反對准許紀律委員會處理涉損害校譽的投訴，稱學術及言論自由至關重要，大學理應接受合理批評，即使批評貶損聲譽，「若大學不當運用權力，將扼殺對有益於校園以至社會的自由討論文化」。

按修訂建議，教務委員會將成立30人教師小組及30人學生小組名單，再從名單中委任3名教師及兩名學生組成紀委會。16名校董表示，校方曾表明學生小組成員皆經選舉產生，難以理解修訂建議中並沒列明「經選舉產生」，容讓教委會在未經立法會審議下擅自更改委任方式。

王于漸：當時僅3校董「持不同意見」

港大書面回覆立法會，稱修訂建議去年9月已按「正常慣例」交校董會以傳閱文件方式考慮並獲批准，而校董會「大多數意見」均不支持召開特別會議。港大首席副校長王于漸昨在會上補充，當時只得3名校董「持不同意見」。

會上新民黨黎棟國關注，紀委會成員需否申報利益。王于漸稱，所有成員皆須申報，再視乎有否利益衝突，判斷可否繼續參與紀委會或發言。

此外，選委界尚海龍關注，教育局會否統一審視8間資助大學修訂規程的方式。教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑表示，基於院校自主，教育局會將權力交回各大學，歡迎各大學為加強管治而修訂。她補充，每間大學的歷史背景及法律條文有所不同，目前只得港大及中大將規程寫入法例，因此每次修訂規程皆須以先訂立後審議的方式提交立法會，其餘大學則可自行修訂再公布。

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