潛逃案職訓生認罪 求情稱匿藏如軟禁

辯：517天偷偷摸摸 誤信可逃過法律制裁

被告馮清華（暴動案發時21歲）為職訓局運動教練學高級文憑學生。暴動案情指2019年10月1日逾200名示威者集結在荃灣海壩街一帶，築起路障與警對峙，警方推進時拘捕被告。妨礙司法公正罪案情指被告涉荃灣暴動被起訴，自2021年2月11日缺席聆訊而被通緝，其間被告與同案另3名青年受人接濟下匿藏，並接觸YouTube頻道「升旗易得道」；直至2022年7月13日，警方根據情報在北潭涌截停在附近下的士的4人（見表）。被告警誡下稱同案第五被告葉豪受聘於「升旗易得道」，頻道利用4人身分籌款，以支付4人的匿藏費用。

辯方求情稱被告志願成為羽毛球教練，立志服刑後重讀未完成的職訓局課程，又指被告一腔熱血為社會卻用錯方法；被告年輕純真及容易受人影響，聽信他人建議下潛逃。

官：現認罪可減刑 豈非潛逃有更多好處？

辯方冀法庭考慮即使被告咎由自取，但潛逃期間飽受壓力，猶如軟禁，並非「開心、飲飲食食」的境况，被捕反而成為解脫；事後亦願意協助警方，反映悔意。法官關注，若被告潛逃仍享三分之一認罪刑期扣減，豈非潛逃者有更多好處；辯方則希望法庭在較小幅度刑期扣減之下亦盡量輕判。

翻查資料，潛逃案另4名被告，包括荃灣中槍青年曾志健（21歲，案發時，下同）、王愷銘（22歲）、黃姓男生（16歲）及葉豪（34歲），案件排期今年9月28日及10月4日處理。

【案件編號：DCCC 868/19、96/23】

（反修例風暴）