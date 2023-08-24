家屬質疑沒處分 工會指更表緊張無人補位

稱行開如廁會被投訴

事主家屬表示，若有泳客「沉咗落去，啲人（救生員）走晒」，要等到其他泳客發現才被救出，質問這情况是否理想。家屬稱，「我哋好唔開心，我哋媽媽走咗，但都唔希望下一個人會發生同樣嘅事」。

指引要求注意長者小童 家屬：沒執行

針對死因庭建議提到閉路電視系統，以及單獨游泳有風險，事主家屬認為如果提升閉路電視解像度，但沒有相應人手負責監控，對拯溺於事無補，並指康文署一直有指引要求注意長者及小童泳客，但問題是署方沒有實際執行指引。

胡啟榮回覆本報查詢時表示，工會一直提醒救生員當值期間保持專注力及緊守崗位，惟康文署在制度上有缺陷，如救生員需要每半小時輪流交接巡池、瞭望台及急救站的崗位，在人手不足的問題下根本無人可以補位。

香港政府拯溺員總公會主席鄧子安則指出，全職救生員的職系屬於技工，如果「行開一分鐘都要罰」，政府需要一視同仁地看待，把該級別的紀律制度套用於其他技工職位，或是相應提升救生員職系。

根據康文署就公眾泳池提供的過往3年特別事故數字，除2020年錄得一宗溺斃事故外，2021及2022年均沒有溺斃事故。

（死因研訊）