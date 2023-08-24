八旬婦泳池溺斃裁死於意外 官指救生員足「相當諷刺」 促嚴格執行紀律處分 上級須確保時刻有人當值

事主何桂珍（終年87歲）於2018年8月17日在維園泳池遇溺，同日在醫院宣告不治。事主家屬庭外表示，有救生員擅離職守，但康文署「竟然一個紀律行動都冇」，並指「救人最緊要係拯救，唔係之後嗰個急救」（見另稿）。

家屬斥康文署「一個紀律行動都冇」

死因裁判官林希維裁定事主死因是溺斃，死於意外。林官指出，有證供反映案發時本應負責巡池的5名救生員當中，兩人分別稱頭痛及要服藥而到休息室，一人未問上司就跑到急救站內協助整理物資，但明明急救站已有人當值，一人幫助拉水線；剩餘一人專責巡池，不符合署方制定「兩台兩巡」的人手要求。

林官指事件反映泳池的工作系統有不足之處，向康文署提出6點建議，包括泳池職員應將自發進行團體活動（如水上晨操）的泳客以水線圍起分隔，避免其他泳客混入，而受參與活動的泳客濺起水花，影響救生員的視線。

「明明已有人」 官質疑救生員擅到急救站

此外署方應加強宣傳單獨游泳的風險，鼓勵市民陪同長者參與水上活動，而高級救生員及其上級必須確保在任何時候，池面均有足夠救生員當值。署方亦應建立及嚴格執行紀律處分制度，樹立有阻嚇性的規範，以免救生員在未獲准許下擅自離開崗位；安排常設的指定人員在事故後初步調查及尋找目擊者，以及提升所有泳池的閉路電視系統，並繼續研發利用人工智能協助及早識別遇溺者。

康文署：倘涉不當行為會調查 按機制行動

康文署回覆本報查詢稱，會仔細研究判辭及建議，完善泳池管理；若有救生員涉不當行為，署方會調查及按機制行動。另外，署方正在觀塘泳池的戶外副池試用人工智能遇溺偵測系統，利用鏡頭攝像辨識泳者動作，計算溺水的概率，會在泳季結束後檢討成效。

綜合研訊早前證供，家屬表示事主70歲開始鍛煉腿部，每天到泳池游泳，但只懂「狗仔式」、「撐吓撐吓」。救生員朱啓彰稱當日7時由巡邏轉到更台當值時，有泳客叫救命、稱有人暈倒。他敲鐘並跳下水，與幾名泳客一同將事主抬到池邊，當時她面部發紫，已無呼吸。另一名在池邊巡邏的救生員李文豪稱，泳客早操時會拍起水花，阻隔視線及聲音。死因裁判官曾觀看影片時點算，約有30名長者在池內做早操。

【案件編號：CCDI 900/18】

明報記者

（死因研訊）