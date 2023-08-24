明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

倘華加強食品進口限制 日將抗議

【明報專訊】日本政府為爭取國際社會對排放核污水的理解，一直展開外交宣傳。共同社周二（22日）報道，日方最大外交難題是如何應對中國愈益強烈的反對，報道引述政府消息人士警告，若中國進一步加強對日本食品進口限制，將提出抗議。

中國大陸目前已禁止進口福島等10個都府縣的食品，並對來自日本其他地區的水產實施全面輻射檢測，導致清關時間大增。岸田政府宣布周四起排放核污水後，日本水產相關人士和企業紛紛對形象進一步受損和出口減少表示擔憂。共同社周二引述首相官邸消息人士稱，若中國對日反感擴大，就無法簡單平息，政府消息人士警告說，「如果中國進一步加強限制，我們將提出抗議。」並引述一名外務省消息人士稱，沒有「獲得中方理解」的良方，「我們只能誠實地解說」。

太平洋島國論壇：料排放符安全標準

「太平洋島國論壇」組織輪任主席、庫克群島總理布朗周三表示，他認為日本排水計劃獲科學支持，相信排放符合國際安全標準，而且國際原子能機構（IAEA）將持續在排放過程監察核污水，但承認並非所有太平洋領導人持同一看法，因對這個曾受核試影響的地區而言，排核水是「複雜議題」。美國在1940年代和1950年代、法國在1966年至1996年間，曾於太平洋地區核試。

韓國：倘不符標準將訴國際法庭

澳洲駐日本大使海赫斯特周三表示，澳洲不反對日本排放核污水，稱「對IAEA提供的獨立、公正及以科學為基礎的技術建議充滿信心」。

韓國國務總理韓悳洙則表示，外交部將時刻做好準備，一旦日方排放不符合標準，將立即就此向國際法庭提起訴訟。

（共同社/路透社/韓聯社）

相關字詞﹕外交 福島核污水排放 中日關係

上 / 下一篇新聞

日水產禁令生效 回港手信豁免 違者可罰10萬囚1年 蠔油豉油魚蛋不受限
日水產禁令生效 回港手信豁免 違者可罰10萬囚1年 蠔油豉油魚蛋不受限
稱業界難題在信心 進口水產每批皆驗
稱業界難題在信心 進口水產每批皆驗
餐廳料半年始復元 盼有援助
餐廳料半年始復元 盼有援助
東電首階段17日排7800噸核污水 外交部：日方一意孤行 須承擔歷史責任
東電首階段17日排7800噸核污水 外交部：日方一意孤行 須承擔歷史責任
清華模擬污水擴散 300天內漂本港
清華模擬污水擴散 300天內漂本港
榮光禁令案政府上訴獲批 官提質疑 稱寒蟬效應非錯判 律政司未闡法庭為何不宜評禁令效用
榮光禁令案政府上訴獲批 官提質疑 稱寒蟬效應非錯判 律政司未闡法庭為何不宜評禁令效用
余慧明：立會過半為取話語權「有得傾」
余慧明：立會過半為取話語權「有得傾」
稱醫護罷工期間 「中間人」林正財「推銷」非封關方案
稱醫護罷工期間 「中間人」林正財「推銷」非封關方案
待申法援 12港人鄧棨然還押11月再訊
待申法援 12港人鄧棨然還押11月再訊
樓上婦捱斬樓下漢自縊雙亡 消息指噪音積怨曾爭執 現場檢斧頭
樓上婦捱斬樓下漢自縊雙亡 消息指噪音積怨曾爭執 現場檢斧頭
三星堆遺珍下月展 半數近兩年新出土 23屬國家一級文物
三星堆遺珍下月展 半數近兩年新出土 23屬國家一級文物
考古引入先進科技 學者料至少一年完成挖掘
考古引入先進科技 學者料至少一年完成挖掘
設計仿遺址文物 成都新館再現古蜀美學
設計仿遺址文物 成都新館再現古蜀美學
八旬婦泳池溺斃裁死於意外 官指救生員足「相當諷刺」 促嚴格執行紀律處分 上級須確保時刻有人當值
八旬婦泳池溺斃裁死於意外 官指救生員足「相當諷刺」 促嚴格執行紀律處分 上級須確保時刻有人當值
家屬質疑沒處分 工會指更表緊張無人補位
家屬質疑沒處分 工會指更表緊張無人補位
潛逃案職訓生認罪 求情稱匿藏如軟禁
潛逃案職訓生認罪 求情稱匿藏如軟禁
擬准紀委會受理損校譽投訴 16校董質疑無討論 港大修規 稱按慣例書面傳閱獲通過
擬准紀委會受理損校譽投訴 16校董質疑無討論 港大修規 稱按慣例書面傳閱獲通過
指市場短期波動 陳茂波：造地不動搖
指市場短期波動 陳茂波：造地不動搖
屢遭取消 民主黨再辦宴 就施政報告約見陳國基被拒
屢遭取消 民主黨再辦宴 就施政報告約見陳國基被拒
製「分身」逼網友性交 社區主任3罪成立
製「分身」逼網友性交 社區主任3罪成立
釣魚謀殺案11月再訊 水鬼隊碼頭潛水蒐證
釣魚謀殺案11月再訊 水鬼隊碼頭潛水蒐證
大灣區GBA專題：北上消費熱爆 深圳商場推優惠吸港客
大灣區GBA專題：北上消費熱爆 深圳商場推優惠吸港客
大灣區GBA專題：前海創新創業大賽 港區接受報名
大灣區GBA專題：前海創新創業大賽 港區接受報名
大灣區GBA專題：大灣區造極計劃 培養粵港電競人才
大灣區GBA專題：大灣區造極計劃 培養粵港電競人才
虐兒上半年增三成 警料案續增 各總區調查組擴編制
虐兒上半年增三成 警料案續增 各總區調查組擴編制
高球舊場9‧1收回 部分開放公眾
高球舊場9‧1收回 部分開放公眾
有倒塌風險 最後一棵刺桐古樹被斬
有倒塌風險 最後一棵刺桐古樹被斬
脊髓肌萎藥物資助 聯盟促撤年齡限制
脊髓肌萎藥物資助 聯盟促撤年齡限制