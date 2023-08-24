倘華加強食品進口限制 日將抗議

中國大陸目前已禁止進口福島等10個都府縣的食品，並對來自日本其他地區的水產實施全面輻射檢測，導致清關時間大增。岸田政府宣布周四起排放核污水後，日本水產相關人士和企業紛紛對形象進一步受損和出口減少表示擔憂。共同社周二引述首相官邸消息人士稱，若中國對日反感擴大，就無法簡單平息，政府消息人士警告說，「如果中國進一步加強限制，我們將提出抗議。」並引述一名外務省消息人士稱，沒有「獲得中方理解」的良方，「我們只能誠實地解說」。

太平洋島國論壇：料排放符安全標準

「太平洋島國論壇」組織輪任主席、庫克群島總理布朗周三表示，他認為日本排水計劃獲科學支持，相信排放符合國際安全標準，而且國際原子能機構（IAEA）將持續在排放過程監察核污水，但承認並非所有太平洋領導人持同一看法，因對這個曾受核試影響的地區而言，排核水是「複雜議題」。美國在1940年代和1950年代、法國在1966年至1996年間，曾於太平洋地區核試。

韓國：倘不符標準將訴國際法庭

澳洲駐日本大使海赫斯特周三表示，澳洲不反對日本排放核污水，稱「對IAEA提供的獨立、公正及以科學為基礎的技術建議充滿信心」。

韓國國務總理韓悳洙則表示，外交部將時刻做好準備，一旦日方排放不符合標準，將立即就此向國際法庭提起訴訟。

（共同社/路透社/韓聯社）