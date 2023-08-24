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東電首階段17日排7800噸核污水 外交部：日方一意孤行 須承擔歷史責任

【明報專訊】日本政府今（24日）起排放福島核污水入海，共同社昨報道，指視乎天氣和海况，當局最快於當地時間下午1時（香港時間中午12時）開始排放。福島第一核電站營運商東京電力公司周二公布排水詳情，計劃首階段17天內排放7800噸核污水，首月每天東電會在排水口附近監測海水氚濃度，日媒稱政府下周日（27日）起公布數據。東電表明，如發現異常會立即停止排水。中國外交部發言人汪文斌昨表示，不希望周四成為「海洋環境的災難日」，強調若日方一意孤行，必須為此承擔歷史責任。

福島第一核電站在2011年3．11大地震引發的海嘯中損毁，冷卻反應堆燃料棒的注水及流入核電站的地下水和雨水，每日產生10萬公升核污水，東電利用「多核種除去設備」（ALPS）去除碳-14以及氚以外的62種放射性核素，變成「ALPS處理水」（即經處理的核污水），至今用於存放ALPS處理水的儲水缸約有1000個，水量約134萬噸。

1噸污水混合1200噸海水稀釋

東電周二公布排放程序及計劃，首輪排放為期17天，將總計約7800噸核污水稀釋到國家標準以下，即每公升氚含量低於1500貝可後排放入海，首波單日排放量約460噸。東電周二晚開始將1噸核污水與1200噸海水混合稀釋，若經檢測氚濃度低於排放標準，在天氣和海洋情况許可下今起開始排放。

東電計劃本年度（直至2024年3月底）內排放4次核污水，總量3.12萬噸，相當於目前儲水缸總儲水量2.3％，排入海的氚含量估計約5萬億貝可，為東電計劃年度上限22萬億貝可的兩成以下。東電估計，首年度排放的核污水，將令福島核電站現存的千個儲水缸減少約10個，並打算從第二年起增加排放量。在開始排放後的1個月內，會每天測量並公布離岸1公里排放口附近海水的氚濃度，若發現情况異常，會立即停止排放。

日媒指下月漁民福島縣外拖網

政府盼早公布測量結果減影響

《讀賣新聞》報道，日本政府預計最快下周日公布排放入海後測量到的氚濃度；報道指，日本政府之所以決定周四開始排水，背後因素是福島縣外海水底拖網作業將於9月1日開始，當局希望在漁民作業前公布測量結果，務求展現「核處理水」排海的安全度，降低傳言對漁民可能造成的損害。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周二發表聲明稱，IAEA上月於福島核電站內設立的辦公室將持續監察排水情况，確保符合安全標準，並公布實時監測數據和其他信息，強調「應對（外界）擔憂的唯一方法是持續提供信息」。

（NHK/福島民友新聞/中央社/韓聯社）

相關字詞﹕福島核污水 福島第一核電站 日本 東京電力公司 福島核污水排放

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