高球舊場9‧1收回 部分開放公眾

9‧11再借出兩月 予哥球會辦賽

香港哥爾夫球會表示會配合政府的安排，並全力支持分別於10月及11月在粉嶺球場舉行的「沙特阿美石油團體系列賽」香港站賽事和「香港高爾夫球公開賽」，以確保賽事成功舉辦。

楊潤雄昨視察香港科學館後表示，康文署近日到過粉嶺高球場視察，發現原先打算率先開放的一個足球場，場地破損嚴重，決定將範圍內兩個足球場一併關閉復修，希望之後盡快開放。

至於場內的寵物公園及步行徑均會於9月1日早上7時起開放，寵物公園將開放至下午6時，步行徑開放至晚上9時，現有停車場會24小時開放。而由於10月及11月有兩項高球大賽於球場舉行，場地將於9月11日起租借給球會使用，直到11月15日重開。楊潤雄表示，仍與球會商討租借安排，將會跟以往政府租借場地予不同團體的安排一樣。

楊潤雄稱，場地日後作為靜態公園和保育用途，康文署會按這方向管理，強調康文署管理全港眾多公園和樹木，有足夠專業能力處理，署方會待兩項賽事完成後，有更多時間做管理工作。