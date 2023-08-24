虐兒上半年增三成 警料案續增 各總區調查組擴編制

716宗虐兒 性侵佔一半

今年上半年警方錄得716宗虐兒個案，較去年同期升29.2%，當中359宗涉及「身體傷害」，近七成半犯案者為家庭成員，涉及管教問題等；357宗涉及「性侵犯」，當中非禮案佔近七成，亦較去年升近八成。今年上半年亦接到22宗涉及兒童色情物品個案，受害人最小僅9歲。

對於性侵個案增加，江永祥稱疫情放緩後，兒童與他人接觸機會增加，不少案件與網上互動有關，兒童與施虐者或透過社交平台、交友程式甚至網上遊戲等途徑結識。他說即使看似正經的遊戲，也可能帶有對話功能，令兒童接觸陌生人，提醒家長或照顧者留意。

警各總區增1警長3警員

政府計劃立法強制社福界、教育界及醫療界專業人士舉報嚴重虐兒個案，並已將《強制舉報虐待兒童條例草案》提交立法會審議。江永祥預料日後虐兒個案會增加，警方今年底前會在各總區虐兒案件調查組增設1名警長及3名警員編制，即增加三至四成人手，以應對未來虐兒案件增加的挑戰。

警方去年7月成立「易受傷害證人支援隊」，由最初170名受訓人員增至現時逾200人，期望今年底擴充至230人。警方並計劃明年初增設額外的家居錄影室，協助兒童錄取口供。

警方連續第三年推出「童行‧同心」保護兒童計劃，今次有七大主要項目，包括虛擬跑挑戰賽、元宇宙展覽，又推出增強版一站式網上平台，增設「強制通報虐兒個案新資訊」專頁，上載影片予大眾了解虐兒案處理程序、審訊流程及相關立法文件參考。