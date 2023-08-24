製「分身」逼網友性交 社區主任3罪成立

被告為報稱社區主任的黃煒龍（圖，案發時19歲）。4項控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y兩名事主，Y最終就範，X則無依從。

官指被告供辭不實 手機准呈堂

辯方爭議被告住所檢獲的3部手提電話可呈堂性，內載有被告以假身分與兩事主的部分對話。區域法院法官姚勳智裁定上述物品可呈堂，稱兩名拘捕及警誡的警員處理恰當，相反被告供辭不實，他指警方逼他說出3部手機密碼，惟事實上僅其中兩部須密碼解鎖。雖然警方搜屋時無搜查令，但可理解為擔憂證據被銷毁或被告潛逃而未及申請。

不需手機足推論假扮他人犯案

法官續稱，虛構的「黃子豪」及「William Wong」清楚被告與二人在房內的對話和行為，被告亦加插許多恐嚇言辭，例如付錢也解決不了、黃有黑社會背景等，令兩名事主更害怕。此外，原本已離開的X折返酒店時，見被告表現輕鬆地玩手機，而被告與Y性交時則讚其身材好，認為他「口裏說不但身體很誠實」。法官稱不用靠手機內容也可輕易推論被告假扮他人犯案，裁定3罪均罪成。

【案件編號：DCCC 628/22】