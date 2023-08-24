屢遭取消 民主黨再辦宴 就施政報告約見陳國基被拒

特首李家超將於10月發表《施政報告》，正展開公眾諮詢。羅健熙早前代表民主黨去信約見陳國基，稱本港經濟面臨衰退，港人移民及人才持續流失情况令人憂慮，就提振經濟提出《施政報告》建議。政務司長辦公室其後回覆稱，由於陳國基「公務繁忙」未能會面。

質疑政府僅聽「自己人」意見

羅健熙表示，該黨未有就《施政報告》約見其他官員，他說為政者有責任聽取各方聲音，政府應該聆聽民主派的意見。對於陳國基拒絕會面，羅健熙稱本身預計成事的機會不高，但認為今次做法加上早前地區諮詢會僅限獲邀者出席，市民會感覺當局只想聽取「自己人」意見。

稱有商界允「買枱」 未議邀官否

另外，民主黨去年起多次計劃舉行宴會，都因場地因新冠疫情清潔、需維修煤氣等不同因素臨時取消。據悉，民主黨已定於下月4日在九龍倉集團旗下尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店舉辦籌款晚宴，以「Stay」（留下）為主題，預計最少筵開15席。消息人士表示，正邀請政商界及公營機構「買枱」捐款，已有商界答允，但未有就晚宴訂立籌款目標。至於會否邀請政府官員及建制派出席，消息人士稱黨內不曾討論。

另一邊廂，李家超昨繼續與各黨派及獨立立法會議員會面，其中工聯會提出逾百項建議，包括定期公開輸入外勞數據，如工種、薪酬、輸入人數和所屬公司等，亦建議延長產假至16周和設立生育或託兒專員。實政圓桌田北辰則促請政府最遲今個立法年度設立鐵路署，並稱現時覓得的公營房屋土地已多於目標，建議將整個粉嶺高爾夫球場改作公眾球場。

另一民主派政黨民協的主席廖成利則稱，黨內至今暫未開會討論《施政報告》，估計難以趕及在諮詢期內提交建議書。