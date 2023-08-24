大灣區GBA專題：北上消費熱爆 深圳商場推優惠吸港客

明報記者 龍彩霞

8月份不單是暑假，港人一家大小北上吃喝玩樂之時，恰巧遇上深圳購物季，活動為期3個月至今年10月。深圳購物季2023於8月10日在深圳萬象前海商場揭開序幕，推出一系列港澳旅客優惠（見表1）。深圳萬象前海更通用Alipay HK及Wechat Pay HK這兩個電子支付平台。港澳旅客消費滿888元（人民幣，下同），憑消費小票前往萬象前海L1層服務台辦理集星後，可領取跨境巴士票1張，活動期間每名會員僅限參與一次。還有只要掃碼輸入手機號及驗證碼即可領取滴滴等的打車券，活動期內選擇「深圳萬象前海」作為起點或終點，最高可減20元，深圳各大商圈、商場、百貨公司、超級市場等也包括其中，例如港人常去打卡的羅湖金光華、皇庭廣場、福田深業上城、卓悅中心、COCO Park等。

天虹龍華購物中心 送消費券禮包

天虹龍華購物中心推出港人消費券禮包，禮包內含會員積分、免費電影票、免費茶飲、餐飲券、免費護理等優惠福利，港人憑「回鄉證」即可領取。除消費券外，不少商家也推出了面向港客、吸引港客的消費優惠活動。歡樂港灣推出憑「回鄉證」乘坐摩天輪的票價優惠，領展中心城近20家餐飲門店推出港澳福利，如特色湖北菜贈特色冰粉、長沙轉轉熱鹵贈送滷味鍋底和雲南菜港澳居民享八八折等優惠，書店、服裝店等其他商家也都推出不同程度消費優惠活動，吸引港客前來消費。

南山區贈住宿景區優惠券

深圳南山區近年有大型商場開幕，不少品牌旗艦店及打卡Cafe進駐南山區，南山區為吸引消費者，8月也推出「2023深圳南山區旅遊消費券」，分別在8月18日起推出港澳定向優惠券及8月23日起通用旅遊優惠券。北上消費港人不妨趁機善用相關優惠。

「2023深圳南山區旅遊消費券」包括如下：

港澳定向住宿優惠券：（1）向領券時位於香港、澳門區域的攜程登錄用戶定向發放旅遊惠民補貼，適用於深圳市南山區部分四星級及以上酒店及民宿產品，五折優惠，最高減500元；適用於深圳市南山區指定的部分四星級及以上酒店及民宿產品，八折優惠，最高減200元；（2）向領券時位於香港、澳門區域的攜程登錄用戶定向發放旅遊惠民補貼，適用於4A及5A級深圳南山區景區，折扣為五折優惠，最高減500元。

港澳定向景區優惠券：（1）通用文旅景區優惠券：適用於4A及5A級深圳南山區景區，折扣力度為八折優惠，最高減200元；（2）港澳定向度假優惠券：向領券時位於香港、澳門區域的攜程登錄用戶定向發放旅遊惠民補貼，適用於含一晚深圳市南山區住宿或景點的指定度假線路產品，折扣為五折優惠，最高減500元。

活動期間，同一用戶僅限領取及使用1次，即活動期間同一用戶最多可享受2次優惠補貼。領取後如消費券在有效期內未使用，原消費券過期作廢，不會補發，消費券不可疊加使用。

WeChat Pay HK推商場優惠券

另外，WeChat Pay HK與深圳六大商場合作（見表2），包括深圳萬象城、福田星河COCO Park、深業上城、One Avenue卓悅中心、卓悅匯、福田卓悅INTOWN，推出港人專屬獎賞，提供商戶優惠券，當中包括精釀啤酒試飲券、茶飲買一送一、新型素食全場68折，亦有服務類型如兒童髮型屋、眼鏡店、中醫按摩等，相關優惠由即日至2023年8月31日。港人可於商場內直接使用WeChat港幣電子錢包付款，人民幣自動轉為港幣免收手續費。

港人都習慣用信用卡簽帳消費，Mastercard宣布2023年7月19日至10月31日期間，持卡人首次將從中國內地以外發行的Mastercard扣帳卡或信用卡連接至支付寶電子錢包，可即時獲得10元人民幣折扣優惠。優惠先到先得，每日名額有限，派完即止。

Mastercard綁錢包享折扣優惠

持卡人只需透過幾個簡單步驟，即可將Mastercard扣帳卡或信用卡加入支付寶並憑此消費：

首先下載支付寶電子錢包，然後點擊「註冊帳戶」，再點擊「我的」「銀行卡」，輸入Mastercard扣帳卡或信用卡資料，選擇Mastercard扣帳卡或信用卡為支付卡。

付款時，點擊「掃一掃」，並掃描商戶二維碼，或點擊「付錢/收錢」， 並向商戶提供付款碼。持卡人亦可於商戶平台上使用支付寶為支付工具完成消費。

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