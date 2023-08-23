生意比疫下更差 桑拿業批法規不合時宜

【明報專訊】疫情過後內地及香港恢復通關，港人洶湧北上飲食玩樂，桑拿按摩更是「指定動作」。香港特區按摩業總會主席周鎮宇向本報表示，疫情期間業界生意反而比現在好，目前生意額僅及疫情前三成。周鎮宇稱，以往每日下午5時至凌晨2時為繁忙時段，但現在已無「最旺係咩時候」的概念，他認為港人選擇北上「揼骨」是因場地配套較佳，但香港申請相關牌照困難重重，最終令場地欠缺特色，認為當局應放寬要求。
內地餐飲娛樂一條龍 港逐項批
周續稱，香港桑拿按摩業的競爭對手主要是深圳及澳門，通關後他曾到深圳觀察，留意到當地桑拿場人頭湧湧，場內設施齊全，提供自助餐外，亦有乒乓球及桌球等娛樂設施，「難怪啲人走咗去揼，我都想去啦」，但香港則沒有相應配套供應客人，大多數客人如要等候的話都會離場，「𠵱家啲人可以喺上面排5個鐘，因為呢5個鐘有其他消遣」。
他認為港府對夜場監管不合時宜，例如部分裝潢因消防條例而不獲批准，放置乒乓球枱亦要申牌照，門檻高、時間久，往往最後亦不獲批，令場地缺乏特色，「香港桑拿可唔可以搞家庭消費？（牌照規定）未滿18歲唔准入，男女不可共坐一個休息室」，相反深圳桑拿容許小孩入場，老少咸宜。
周指出，目前不受牌照規限的按摩院約2000間，持牌及具規模的桑拿浴室約80間，一般會設有蒸氣房及浴池等，面積至少5000呎，而疫情期間約有4至5間結業。由於生意減，不少按摩師轉行，業界流失人才。不過，他指業界一般不會因客少而提早關門，「如果我哋一提早，啲客就唔會嚟，摸門釘，唔知你幾時收檔，以為是結業」，是做生意大忌，最多只會在部分場地範圍關燈。
指業界難反映意見
促長遠規劃 非亡羊補牢
周表示，目前來港的旅客未能幫補香港夜場，政府亦從不推廣香港夜生活，批評當局支持夜市流於表面，「唔知道佢想點」，質疑最終政策只是「當交功課」。他又指業界有意見難向當局反映，希望政府「智慧可以再好啲」，對香港的夜經濟有更長遠的規劃，而非亡羊補牢。