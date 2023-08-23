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港聞二

「蘭桂坊成都」夜夜笙歌 近旅遊景點 利連帶式消費

【明報專訊】香港蘭桂坊曾是全世界最熱門派對勝地之一，不少旅客及本地人慕名而來，時至今日，內地夜經濟蓬勃，位於四川成都的「蘭桂坊成都」夜夜笙歌，本港酒吧業相形見絀。本報記者上周三（16日）晚上到訪當地，即使並非周末，現場氣氛熱鬧，各酒吧幾近客滿；有主打電音的酒吧負責人形容，成都的娛樂「豐富、多彩、多元」，除因當地人是「夜貓子」，酒吧亦會定期舉辦不同主題活動吸客。有立法會議員認為，蘭桂坊成都靠近旅遊景點錦江，遊客可連帶式消費，反映消費中心（hub）的重要，建議港府參考，並從啟德郵輪碼頭入手。

上岸消遣 議員：郵輪碼頭可參考

蘭桂坊成都於2010年7月開放至今，有不同形式的娛樂場所，包括俱樂部及酒吧等；至2020年項目升級，結合本土民居建築風格，營造新文旅商業地標。記者當晚約11時到訪，發現不少酒吧滿座，距約100米處另有一景點「夜遊錦江」，客人可乘船夜遊後，再「續攤」到蘭桂坊消費。

於蘭桂坊成都開業逾10年的酒吧負責人李先生說，其酒吧以電音派對為特色，平日各時段約有五六百人光顧，周末及節日人流更多，往往「爆場」。他指酒吧營業時間為晚上8時至翌晨4時，若在周末，客人需11時前開始搶位，非常熱鬧；其酒吧客消費水平屬中上，人均花費逾300元人民幣，主要賣啤酒。

每月推不同活動 吸全國展商

李說，由於成都娛樂文化興盛，當地人掙錢後，以享受為目標，故即使平日，夜經濟活動亦相當頻繁。他稱，除本土文化外，蘭桂坊或酒吧每月均推出不同活動，如3月舉辦的「成都糖酒會」，便吸引全國展商展出不同佳釀，「如同德國的慕尼黑啤酒節般熱鬧」。

立法會民政及文化體育事務委員會委員陳凱欣表示，蘭桂坊成都除了當地人光顧，地理優勢亦吸引遊客，遊覽附近景點後，便可步行到酒吧消費，令該區形成一個中心，帶動夜經濟，認為香港可參考。另一委員林筱魯亦認為內地「夜蒲」氣氛比香港好，估計原因之一是港人新冠疫情後已適應新常態，減少外出；除位處核心區的中環蘭桂坊，他觀察到其他地點如荃灣食肆及元朗大牌檔夜間生意亦很淡靜，認為市民或需新刺激，改往娛樂選擇多而價格相宜的內地消費。

（夜市經濟系列．夜生活篇）

相關字詞﹕蘭桂坊 成都

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