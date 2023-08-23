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港聞

港聞二

消遣吃喝直落 西九研夜間文藝表演

【明報專訊】政府提出要「搞活搞旺」夜市，本報昨日頭版報道有立法會議員建議在西九辦夜市，並拆牆鬆綁有關法例，例如容許小量檔販明火煮食等。西九文化區管理局回應本報查詢表示，正研究於夜間提供文藝節目，會盡快向政府提交相關建議，以及需要相關部門協調的事項，並與政府商討如何落實計劃。

譚兆民：日間逛館 中段到餐廳

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民（圖）昨稱，港府打算發展夜經濟，他認為西九表演藝術正正具有夜經濟潛力，他舉例，遊客日間可看博物館，夜間可看舞蹈、戲劇等藝術表演，中間時段則容許參觀者到附近餐廳消遣。

西九文化區管理局發言人回覆，為響應特區政府推動夜經濟，西九正研如何在區內運用地方營造策略，在夜間提供優質表演藝術，以至各式各樣文化藝術節目，配合豐富多元的餐飲設施，充分發揮西九文化基建優勢，提升西九夜間活力，以吸引更多本地觀眾和遊客到訪。

擬延長商場營業時間

除了西九響應政府外，據了解，政府正與發展商接觸 ，商討延長發展商旗下商場營業時間，以協助推廣夜經濟。據消息稱，發展商正研究有關情况，一旦實施，預料將首先於周末延長營業時間，並試行一至兩個月，以便作初步評估。

新世界發展發言人回覆本報查詢時表示，會積極支持和配合特區政府推動夜經濟，並會積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動以吸引人流，共同燃亮香港夜經濟。

（夜市經濟系列．夜生活篇）

相關字詞﹕西九文化區 夜經濟

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