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港聞

港聞二

酒吧業：中高檔客移民或外遊 消費萎縮 促政府搞活酒吧文化 自然帶動夜經濟

【明報專訊】酒吧往往是夜生活的繁榮指標，燈光酒色，紅綠相映，但本地業界在疫情期間受壓多時，復常後市道未如理想。酒吧業協會主席錢雋永表示，本地酒吧生意較疫情前同期下跌三成，協會訪問近300間酒吧，業界反映有消費能力的中高檔客人都移民或外遊，令本地消費情况變差。他期望政府可帶頭推廣香港酒吧文化，自然能帶動香港夜經濟，酒店、的士、消夜都可「活起來」。有酒吧負責人形容，如政府未能「搞旺」夜消費，香港將不再是「不夜城」。

明報記者 李浮南、區慧盈

靠內地客及回流港人

蘭桂坊生意較佳

本報記者本月10日（周四）到尖沙嘴諾士佛臺觀察，晚上9時酒客稀少，11間地舖酒場有5間只坐一成至兩成客，另有一間更只有兩枱客人，記者經過時，職員均落力「拉客」；晚上11時起，場內人數增多，一般約有八成滿，大多以年輕人為主。

指基層客寧北上消費

錢雋永向本報表示，社會復常之後，由於有內地年輕遊客及回流港人補充，中環蘭桂坊今年6月已回復八成生意，至7月更恢復九成，但尖沙嘴及旺角酒吧的生意無特別增長，因客人大多已外遊或北上，亦無新客補充，「平啲都冇用，係冇人」。他說，內地經營酒吧成本較低，售價亦可低於香港，不少基層港人寧往內地消費，「呢個係無可厚非」。

今年香港有8間酒吧躋身「2023亞洲50最佳酒吧」，位於中環的「Coa」更連續3年奪冠。錢雋永認為，香港酒吧不論氣氛、雞尾酒、調酒師的質素均較內地高，甚至比東南亞更有優勢，政府應大力宣揚，「我哋唔係要sell同人哋鬥平，係要鬥質素」。他估計要到12月聖誕節港人才會留港消費，期望政府可帶頭推廣香港酒吧文化，業主亦可減租至少一成，助業界過難關。

質素勝內地東南亞

「唔係要同人鬥平」

今年32歲的Kit於2020年初在尖沙嘴開設兩間酒吧餐廳，分別於樓上及地舖。他表示，即使暑假旺季，生意反而較數月前差一成，很多人寧到內地消費，而內地客消費模式亦已改變，大多是即日來回，「打卡、食魚蛋」，形容是「眼球經濟」。

消費改變 認為不能只靠遊客

Kit稱曾花費數萬元在小紅書推廣，但效果一般，故目前集中吸本地消費，「冇辦法一味靠旅客，有必要鞏固本地市場」。

Kit提到，其位於地下的酒吧餐廳原定凌晨3時關門，但事實上約凌晨1時已剩「一枱兩枱」，故會按情况提早關門，曾試過一天僅做約8000元生意額，「1.6萬（一天）先圍到本」。他認為復蘇關鍵在於政府如何推動市民夜生活，自己亦留意到不少人外出仍戴口罩，政府應「搞旺個場」讓市民放開消費，「飲酒唔一定係壞事，但（市民）已經習慣咗疫情嘅生活」，直言長久下去香港不再是「不夜城」。

曾一天8000元生意 成本一半

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，營業時間涉及成本效益問題，香港租金昂貴，作為商家必然希望「開夜啲」以爭取營利，但人工亦佔成本不少，「你開多4個鐘，多4個鐘嘅收入，冚唔冚到額外支出先？」他認為政府各部門在夜市問題上應做好協調，令商戶可經營得更便利。

（夜市經濟系列．夜生活篇）

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