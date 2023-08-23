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港聞二

香港故宮館長：文創產業「開源」 可紓西九財困

【明報專訊】西九文化區管理局預料資金在2025年3月耗盡。香港故宮文化博物館館長吳志華昨在北京故官博物院接受香港傳媒訪問，稱西九有信心解決財困，例如拓展文創產業「開源」，又稱香港故宮下月加票價後，會再定期檢討票價。北京故宮博物院常務副院長婁瑋表示，大型博物館必定要靠政府、社會和各界支持。

京故宮：有賴政府社會支持

談到西九財困，吳形容他「非常樂觀地往前看」，希望能解決問題，又指營辦博物館亦要做規劃，須保證財政狀况達到可持續發展。

香港故宮博物館上周完成歷時約4個月的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽，吳志華稱總共逾22萬人次進場，「他們要購票，反映觀眾樂意購票看高水平、有教育價值的展覽」。他續稱，日後要「兩條腿走路」，一方面要解決財政可持續發展的問題，另一方面要做展覽教育工作，以提升水平。

下月起香港故宮成人票價由50元加至60元，特惠門票由25元加至30元。吳志華稱定價參考了世界各地不同博物館，已考慮不同因素，「將來會定期檢討票價」。吳續稱，「開源」工作亦很重要，包括開拓文創產業，另外亦要尋找贊助機構支持。

文創產品助傳達文化信息

婁瑋則表示，以文創產品籌集資金是重要渠道，故宮博物院目標非常清晰，視之為傳播文化的一種方法，「讓觀眾通過文創產品，能把我們想要傳達的歷史知識、文化信息，帶到他們日常的生活和工作中，潛移默化，讓大家更親切和深入了解傳統文化」，他亦強調對大型博物館而言，政府、社會和各界的支持不可或缺。

相關字詞﹕西九文化區 故宮 故宮文化博物館

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