香港故宮館長：文創產業「開源」 可紓西九財困

京故宮：有賴政府社會支持

談到西九財困，吳形容他「非常樂觀地往前看」，希望能解決問題，又指營辦博物館亦要做規劃，須保證財政狀况達到可持續發展。

香港故宮博物館上周完成歷時約4個月的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽，吳志華稱總共逾22萬人次進場，「他們要購票，反映觀眾樂意購票看高水平、有教育價值的展覽」。他續稱，日後要「兩條腿走路」，一方面要解決財政可持續發展的問題，另一方面要做展覽教育工作，以提升水平。

下月起香港故宮成人票價由50元加至60元，特惠門票由25元加至30元。吳志華稱定價參考了世界各地不同博物館，已考慮不同因素，「將來會定期檢討票價」。吳續稱，「開源」工作亦很重要，包括開拓文創產業，另外亦要尋找贊助機構支持。

文創產品助傳達文化信息

婁瑋則表示，以文創產品籌集資金是重要渠道，故宮博物院目標非常清晰，視之為傳播文化的一種方法，「讓觀眾通過文創產品，能把我們想要傳達的歷史知識、文化信息，帶到他們日常的生活和工作中，潛移默化，讓大家更親切和深入了解傳統文化」，他亦強調對大型博物館而言，政府、社會和各界的支持不可或缺。