京港學生博物館實習 創意吸客 第二屆青年文化交流 體驗展覽營運開眼界

明報記者 鄧佾文 北京報道

今屆交流計劃接獲69份申請，經面試後選出16名大學生，來自北京和香港的學生各佔一半，包括北京清華大學、北京師範大學、香港大學、香港中文大學。參加者上月在香港參加為期6周的交流活動，其間到訪香港故宮文化博物館、M+博物館、荔枝窩等考察點，然後赴北京參加為期兩周的學習和交流活動。

助訪客看展品 提議派懶人包

學生隊伍昨在北京故宮做分組匯報，主題圍繞以創新思維提升博物館訪客的體驗，並設法吸引人進場參觀。有學生隊伍表示，參觀香港不少博物館後，發現未必人人都看懂展品，甚至有「看展迷惘」，或許「打卡」後便永不再訪，於是提出由館方發放「懶人包」，在展廳加入互動元素，讓人更投入了解展覽。

北京故宮博物院院長王旭東讚揚學生有創新想法，回想自己當學生時走進博物館但看不懂展品，長大後才慢慢喜歡逛博物館，「我們不應提那麼多要求，不應搞那麼多知識儲備，然後才能走進博物館，這樣人們就不會恐懼博物館」。

港大生首聞博物館有出版部

參加者之一、在香港大學主修中史及藝術史的三年級生盧綽桁，早前到香港故宮實習了解各部門運作，笑言自己以前未曾聽聞博物館內有出版部門，實習讓他「大開眼界」。另一參加者、北京師範大學工商管理（數字企業管理）三年級生桂賢嫻獲派至香港科學館實習，接觸多媒體運作。

太古地產贊助項目，其行政總裁彭國邦（Tim Blackburn）稱明年有意繼續支持計劃，亦有機會擴展計劃，讓學生到內地其他城市交流，參觀不同博物館，但暫不擬擴至海外。