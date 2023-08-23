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港聞

港聞二

公民黨反攬炒又倡否決財案 李予信：存在模糊彈性

【明報專訊】民主派初選案昨踏入第111天審訊。庭上透露公民黨內部的「Line To Take」（統一口徑）文件，提醒各人避免談及「攬炒」。前公民黨區議員李予信供稱，公民黨一向不支持攬炒，認為攬炒致民不聊生，同時公民黨提倡否決財政預算案，反映兩者有矛盾。對於文件有否決財案字眼，李予信形容是公民黨一名顧問撰寫的「作品」，他不曾在論壇表明要否決。聆訊今續，另一被告余慧明將出庭自辯。

該黨顧問撰統一口徑文件

李稱供參考無約束力

控方昨盤問時展示多份證物，包括公民黨內部通用的統一口徑文件。李予信稱，文件由公民黨資深顧問Masun和競選團隊草擬，他於2020年7月參加初選論壇會參考內容，但文件並無約束力。

備註指否決會令政府停擺

致港民不聊生

庭上所見，文件備註一欄指否決財案會令政府停擺，導致香港民不聊生，同時指民主派議會過半可以「反制暴政」，只要政府回應「五大訴求」和撤回《港區國安法》等，民主派就會按正常方式審議議案，不會造成停擺。李予信在庭上解釋，這些段落反映公民黨立場有矛盾，存在「模糊的彈性」。

控方又展示公民黨為李予信度身訂造的論壇筆記，提醒李發言不宜「太老實」，引起法官討論（見表）。筆記列明運用否決權是出選人的共識，控方質疑李知悉參選人有共識否決財案。法官陳慶偉此時補充，李沒有出席過任何初選協調會議。

對於筆記談及否決財案，李予信解釋是公民黨的統一口徑，亦是黨顧問Masun的「作品」，他本人沒有在論壇主張否決財案。法官李運騰問，如公民黨成員都不跟隨行事，統一口徑有何意義，李予信稱旨在展現黨的態度。

控方盤問下，李予信承認從未和公眾表明不會跟隨公民黨的立場，透過否決財案爭取五大訴求，但強調他曾透過選舉宣傳，暗示有關說法。他亦否認案發時串謀其他被告，取得議會過半後無差別否決財案。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

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