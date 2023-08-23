長沙灣商廈𨋢急煞3傷 機電署疑信號故障 無斷纜急墜

現場為永康街55號金百盛中心，涉事升降機承建商為通力電梯。事後升降機停在地庫一樓，大廈保安聯絡升降機公司維修，毋須消防協助，警員到場調查。44歲姓丘男子及27歲姓邱女子頸痛，28歲姓池男子不適，全部清醒送往明愛醫院。涉事商廈於2018年落成，距今5年。

最近年檢上月15日

機電署回應稱，到場調查後，初步懷疑信號故障導致升降機急停，升降機沒有斷纜或急墮，會繼續與承辦商深入調查。承辦商會詳細檢查及維修涉事升降機，完成維修及全面測試後，升降機才會恢復運作。涉事升降機對上一次檢查及年檢日期分別為今年8月9日及7月15日。

通力電梯（香港）董事總經理張年生稱，涉事升降機是大廈貨𨋢，職員初步檢視數據，確認該升降機沒有急墜，而是升降機感應到系統有問題，啓動了緊急制動，「揦實咗個brake」，乘客便有可能感覺「擢一擢」。不過公司工程人員及機電工程署職員仍在檢查中，未能提供進一步詳情。他稱公司職員在半小時內到場，確認能打開升降機門，很快已經將乘客帶離升降機。

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，升降機靠平衡負重帶動升降機上落，以當時升降機內只有3人的重量，若機身有問題理應會往上衝，而非向下墜，所以相信今次事件不存在「墜𨋢」問題。

專家指制停已保乘客安全

黎表示；升降機的安全系數高，只要能制停，已能確保乘客安全。黎表示5年機齡的升降機算很新，相信今次事故非與安全裝置老化有關。