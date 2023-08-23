長沙灣商廈𨋢急煞3傷 機電署疑信號故障 無斷纜急墜

【明報專訊】昨晚8時許，警方接報兩男一女在長沙灣一商廈一樓乘坐升降機時疑從一樓急速墜落至地庫一樓，3人輕傷送院。機電署表示，升降機懷疑信號故障急停，沒有斷纜或急墜。
現場為永康街55號金百盛中心，涉事升降機承建商為通力電梯。事後升降機停在地庫一樓，大廈保安聯絡升降機公司維修，毋須消防協助，警員到場調查。44歲姓丘男子及27歲姓邱女子頸痛，28歲姓池男子不適，全部清醒送往明愛醫院。涉事商廈於2018年落成，距今5年。
最近年檢上月15日
機電署回應稱，到場調查後，初步懷疑信號故障導致升降機急停，升降機沒有斷纜或急墮，會繼續與承辦商深入調查。承辦商會詳細檢查及維修涉事升降機，完成維修及全面測試後，升降機才會恢復運作。涉事升降機對上一次檢查及年檢日期分別為今年8月9日及7月15日。
通力電梯（香港）董事總經理張年生稱，涉事升降機是大廈貨𨋢，職員初步檢視數據，確認該升降機沒有急墜，而是升降機感應到系統有問題，啓動了緊急制動，「揦實咗個brake」，乘客便有可能感覺「擢一擢」。不過公司工程人員及機電工程署職員仍在檢查中，未能提供進一步詳情。他稱公司職員在半小時內到場，確認能打開升降機門，很快已經將乘客帶離升降機。
卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，升降機靠平衡負重帶動升降機上落，以當時升降機內只有3人的重量，若機身有問題理應會往上衝，而非向下墜，所以相信今次事件不存在「墜𨋢」問題。
專家指制停已保乘客安全
黎表示；升降機的安全系數高，只要能制停，已能確保乘客安全。黎表示5年機齡的升降機算很新，相信今次事故非與安全裝置老化有關。