明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

內地刑法列「認罪從寬」 陳弘毅：所有刑案適用

【明報專訊】昨在呂世瑜上訴案裁決，終院裁定《港區國安法》第33條中被告減刑因素僅限於自動放棄犯罪、自動投案或揭發他人罪行，3種情形「已是盡列無遺」，並解釋稱第33條立法原意及目的，是提供誘因令被告停止犯罪、或協助當局執法或打擊危害國安行為。

正服刑者有悔意或立功 最多減刑一半

翻查內地《刑法》，當中羅列法庭可以或應當「從輕」、「減輕」或「免除」處罰的情况，且不限國家安全罪行，條件包括被告未成年、聾啞、犯罪未遂、從犯、被脅迫參加犯罪、外國已受刑，甚至最高人民法院認定案件特殊情况等。對於正服刑的被告，內地法院可考慮被告悔意、有否「立功表現」等，最高減刑至原本刑期的一半。

內地2018年實施「認罪認罰從寬」制度，容許被告在任何案件的刑事程序中，透過供述罪行及接受檢方建議刑期，可獲「從寬處理」。

港大法律學院教授陳弘毅說，據他理解，本港終院意思是除了國安法第33條中的3種條件外，國安法規定最低法定刑期不可跨越。他補充，內地《刑法》減輕刑罰條款，適用所有刑事案件，但《港區國安法》第33條只適用國安法案件，香港其他案件的減刑原則，由普通法規定。

終院在本案中重提國安法和本地法例關係，強調國安法適用須「銜接」（covergence）本地法制，應盡量並行。終院在判辭中無明文指出認罪作為減刑理由，但說在考慮案件「情節嚴重」與否後，可考慮傳統的減刑因素而得出量刑起點，此初步量刑必須在法定刑期的範圍內。

社民連陳寶瑩認為，認罪扣減三分之一是普通法一貫做法，而內地刑事法律都有坦白從寬、抗拒從嚴原則，質疑日後若違反國安法罪行，認罪扣減是否變成沒有意義？

（港區國安法）

相關字詞﹕港區國安法 終審法院 呂世瑜

上 / 下一篇新聞

終院：國安刑期下限屬強制 認罪無改 呂世瑜敗訴 官指量刑酌情權「在框架內行使」
終院：國安刑期下限屬強制 認罪無改 呂世瑜敗訴 官指量刑酌情權「在框架內行使」
律政司呈內地法律典籍 終院：無關國安毋須參考
律政司呈內地法律典籍 終院：無關國安毋須參考
戴啟思指裁決或令「罪責輕者成輸家」 陳文敏：最低刑期永有不公 普通法絕少制定
戴啟思指裁決或令「罪責輕者成輸家」 陳文敏：最低刑期永有不公 普通法絕少制定
酒吧業：中高檔客移民或外遊 消費萎縮 促政府搞活酒吧文化 自然帶動夜經濟
酒吧業：中高檔客移民或外遊 消費萎縮 促政府搞活酒吧文化 自然帶動夜經濟
消遣吃喝直落 西九研夜間文藝表演
消遣吃喝直落 西九研夜間文藝表演
「蘭桂坊成都」夜夜笙歌 近旅遊景點 利連帶式消費
「蘭桂坊成都」夜夜笙歌 近旅遊景點 利連帶式消費
生意比疫下更差 桑拿業批法規不合時宜
生意比疫下更差 桑拿業批法規不合時宜
長沙灣商廈𨋢急煞3傷 機電署疑信號故障 無斷纜急墜
長沙灣商廈𨋢急煞3傷 機電署疑信號故障 無斷纜急墜
公民黨反攬炒又倡否決財案 李予信：存在模糊彈性
公民黨反攬炒又倡否決財案 李予信：存在模糊彈性
國安處帶走郭鳳儀兄長 查金錢往來
國安處帶走郭鳳儀兄長 查金錢往來
4人參加泰國帶毒團 佛牌藏毒市值580萬
4人參加泰國帶毒團 佛牌藏毒市值580萬
釣客驗屍 傷勢可疑 改列謀殺 疑兇提堂
釣客驗屍 傷勢可疑 改列謀殺 疑兇提堂
海關關員涉姦網友 稱事主自願
海關關員涉姦網友 稱事主自願
晨運暈倒友人跑落山求救 六旬漢不治
晨運暈倒友人跑落山求救 六旬漢不治
最後12港人鄧棨然返港今提堂
最後12港人鄧棨然返港今提堂
京港學生博物館實習 創意吸客 第二屆青年文化交流 體驗展覽營運開眼界
京港學生博物館實習 創意吸客 第二屆青年文化交流 體驗展覽營運開眼界
香港故宮館長：文創產業「開源」 可紓西九財困
香港故宮館長：文創產業「開源」 可紓西九財困
公院價到私醫治工傷 孫玉菡：擬擴至建築外行業
公院價到私醫治工傷 孫玉菡：擬擴至建築外行業
前愉園球員涉讓小童「駕駛」 警調查
前愉園球員涉讓小童「駕駛」 警調查
大灣區GBA新聞：藥械「北上」兩年惠19醫院2400病人 高永文倡「南向版」 港可用內地創新藥
大灣區GBA新聞：藥械「北上」兩年惠19醫院2400病人 高永文倡「南向版」 港可用內地創新藥
大灣區GBA新聞：和睦家：跨境醫療融合 人才、藥械、保險要鬆綁
大灣區GBA新聞：和睦家：跨境醫療融合 人才、藥械、保險要鬆綁
兩北角官小明年合併 雲景道校停收生 2027停辦
兩北角官小明年合併 雲景道校停收生 2027停辦
都大研究：有工作教育程度高 認障風險較小
都大研究：有工作教育程度高 認障風險較小
研智能輪椅 中學生科學展奪冠
研智能輪椅 中學生科學展奪冠
【Emily】盛智文：蘭桂坊有內地客一擲50萬 指港人北上消費有更好服務 港食肆須求變
【Emily】盛智文：蘭桂坊有內地客一擲50萬 指港人北上消費有更好服務 港食肆須求變
【Emily】CY回應金耀基：段崇智受批因「黑暴問題搖擺」
【Emily】CY回應金耀基：段崇智受批因「黑暴問題搖擺」
【Emily】履新體育專員 黃德森盼先適應
【Emily】履新體育專員 黃德森盼先適應
【Emily】麥花臣招聘會助少數族裔搵工
【Emily】麥花臣招聘會助少數族裔搵工
【Emily】霍啟剛、查毅超、紀文鳳等 浸大頒7榮譽院士
【Emily】霍啟剛、查毅超、紀文鳳等 浸大頒7榮譽院士
【Emily】赴長江大廈求見李嘉誠不果 雙程證漢槌毁牆上「中心」
【Emily】赴長江大廈求見李嘉誠不果 雙程證漢槌毁牆上「中心」