律政司呈內地法律典籍 終院：無關國安毋須參考

律政司早前向上訴庭呈遞內地刑法典籍《刑法條文理解適用與司法實務全書》，上訴庭認為國安法是全國性法律，兩地法律銜接，可參閱相關內地法律。終院認為，人大在說明國安法時，只提到國安法與維護國安的全國性法律銜接，並不代表香港與內地法律制度銜接，故本港法庭只應參考與國安法相關的內地資料，例如人大的《5.28決定》，其他與國安法立法背景、文意和目的有別，且缺乏關聯的內地法律，則不在法庭參考之列。

斥上訴庭審視求情因素「明顯忽略」更生原則

上訴庭判辭另提出，可接納的求情因素必須與阻嚇、懲罰、譴責及制止被告再犯事的原則有關，在國安法框架中，只有無損維護國安的求情因素才可獲接納。終院質疑上訴庭忽略和排除更生的判刑原則，例如法庭在「情節較輕」的案件，可因應被告年輕判處非監禁式刑罰，以助他們更生。

終院續稱，國安法檢控過程已達維護國安目的，「難以理解」部分求情因素會被視為損害維護國安的目的，並重申法庭量刑時須將現行的本地量刑原則與國安法一同應用，沒理據將本地某些量刑原則排除在外。

（港區國安法）