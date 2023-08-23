終院：國安刑期下限屬強制 認罪無改 呂世瑜敗訴 官指量刑酌情權「在框架內行使」

上訴人呂世瑜（現年26歲）昨穿粉藍色針織背心、白襯衫及戴深藍色領呔，由囚車押送到庭應訊，不時向旁聽親友揮手。終院開庭宣判，由首席法官張舉能讀出結果，不足1分鐘便散庭，呂聞判一刻神情平靜，隨即被押回囚室。

根據吳文南案，法庭一般會給獲三分之一減刑予最早認罪的被告，開審前認罪則可減刑四分之一。《港區國安法》於第20及21條所訂立的「分裂國家罪」，則列出一套分為3個及兩個級別的量刑框架，其中呂世瑜承認的第21條「煽動他人分裂國家」罪訂明，若案件「情節嚴重」，罪成者「處5年以上10年以下有期徒刑」，「情節較輕」則「處5年以下有期徒刑、拘役或者管制」。

由於被裁定「情節嚴重」，呂世瑜認罪下被判囚5年，減刑約一成，不獲全數三分一減刑。其代表律師上訴時主張，國安法刑罰幅度僅確立量刑起點，被告仍可因認罪獲減刑至超出刑期下限。

上訴方：刑期僅限量刑起點 官：矛盾解讀

終院法官昨於判辭指出，上訴方的主張「站不住腳」，並指出上述條文「明顯地以強制性的措辭訂明刑罰的性質和刑期」，規定法庭在指定幅度內判刑，上訴方主張該刑期限制只確立量刑起點，「是賦予法例原文不能包含的意思」，若說國安法容許就「情節嚴重」的案件判處超出刑期下限的刑罰，「是自相矛盾的解讀」，第21條無條文支持該見解。

判辭亦重申國安法假定和容許法庭「在訂明框架內行使其量刑酌情權」，在適用的刑罰幅度內，法庭仍有酌情權應用香港適用的量刑法律和原則加刑或減刑。換言之，法庭仍可因被告認罪，在刑罰幅度的範圍內減刑。

3「超限」減刑因素「盡列無遺」？ 終院：不容其他

另一爭議是國安法第33條列出減刑至超出刑期下限的3項條件，即被告自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，是否「盡列無遺」。上訴方認為法庭仍可採納其他減刑因素，判處低於刑期下限的刑罰；終院不接納，並認為第33條目的明顯是為犯罪或潛在犯罪者提供誘因，鼓勵他們放棄犯罪、協助當局遏制危害國安活動和促進執法，不容許其他無關的因素，已盡列無遺，故駁回上訴。

判辭指量刑3階段 最後考慮第33條

判辭續列出法庭的量刑步驟，第一步是定斷案情屬「嚴重」或「較輕」，以判斷適用什麼刑期幅度；然後法庭可在刑期幅度範圍內，行使酌情權考慮第33條以外、一般適用的加刑或減刑因素；最後一步是若第33條的減刑條件適用，法庭可考慮是否減至超出刑期下限，考慮因素包括被告的協助有多大效用、是否願意出庭指證他人、提供協助對被告帶來多大風險、自願投案動機及在多大程度上顯示真誠悔意等，再判定最終刑罰。

【案件編號：FACC 7/23】

明報記者

（港區國安法）

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