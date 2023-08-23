【Emily】盛智文：蘭桂坊有內地客一擲50萬 指港人北上消費有更好服務 港食肆須求變

盛智文提到，去深圳酒店玩一晚比香港平，3年無外遊嘅港人想離港係可以理解，又話好多舊式餐廳投訴生意差，「但你（餐廳）都要自己改變」，指港人北上消費追求價值，喺深圳用相同價錢有更好服務、更好質素，菜單都有創意啲。

遊客方面，盛智文認為香港模式嘅商場同內地城市嘅一樣，網購更係應有盡有，遊客毋須來港購物，「價錢又不是更平」，又話疫後來港嘅內地遊客消費模式有變，當中有唔少人會去蘭桂坊「打卡」消費，甚至大灑金錢，生意好旺，仲舉例有內地遊客會花40萬、45萬甚至50萬元，笑言「鬼佬」多數花100元飲兩杯啤酒。

講到外國遊客，盛智文話呢個都係香港面對嘅問題，因為疫後航班、機票價格未完全復常，西方遊客就算外遊都可能先揀短途。但佢觀察到，每當本港有大型活動或展覽，都有唔少高消費外國遊客，認為香港仍欠缺一個可以舉辦演唱會、體育比賽嘅大型體育館，吸引世界各地遊客。不過盛智文一向對香港有信心，認為疫情只係過咗幾個月，好多香港人未改變到疫情期間嘅習慣、航班未恢復，相信香港好快會好。