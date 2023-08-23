研智能輪椅 中學生科學展奪冠

亞軍盼減廢 菜渣製紙墨

參展的主要為本地中學，「最佳設計書大獎」三甲分別由庇理羅士女子中學、荃灣官立中學及何文田官立中學奪得。冠軍庇理羅士女子中學研發電動輪椅「波坡轆碌」，具防撞超聲波系統、重心調節系統、語音控制系統。參展學生表示項目研發半年，源於上學路上見到輪椅使用者上斜艱難，因而萌生項目雛形。學生稱研發過程面對零件無合適大小、輕重考量及編程上種種困難，需慢慢克服。

亞軍得主荃灣官立中學作品名為「VegeCallento」，以蔬果渣「研墨製紙」，參展同學認為有色食材如紅菜頭，根莖通常不會食用，遂利用相關食材調整pH值「榨汁研墨」，以減少浪費。「研墨」後菜渣亦可再利用，同學稱傳統造紙機產紙要做到厚薄均勻，技術要求太高，因而自行開發新式造紙技術。新式造紙留置菜渣於紙篩，透過氣泵出氣口帶動水流，讓紙纖維於水中漂至均勻，就可以輕輕提起紙篩，再將紙張風乾。

季軍何文田官立中學的同學則開發智能傳感器「心晴寶寶」，利用電子板檢測周圍光線、溫度等，透過揚聲器喚醒用者、吸收水分等相應提示。

展期至周一 免費入場

參展學校除本地及海外中學，亦有港大及城大兩間本地大學。展覽亦設科學劇場、親子科學工作坊等，免費入場。