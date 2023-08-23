明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

研智能輪椅 中學生科學展奪冠

【明報專訊】第56屆聯校科學展覽昨起至下周一（28日）連續7日在香港中央圖書館展覽館舉行，展出21份本地及海外參展學生自行研發的科技產品。是次展覽主題為「節奏」，作品以調節生活節奏、喚起市民集體回憶及調節生態系統3點切入，以科技帶入日常生活節奏，達至提高市民生活質素及探索可持續發展。

亞軍盼減廢 菜渣製紙墨

參展的主要為本地中學，「最佳設計書大獎」三甲分別由庇理羅士女子中學、荃灣官立中學及何文田官立中學奪得。冠軍庇理羅士女子中學研發電動輪椅「波坡轆碌」，具防撞超聲波系統、重心調節系統、語音控制系統。參展學生表示項目研發半年，源於上學路上見到輪椅使用者上斜艱難，因而萌生項目雛形。學生稱研發過程面對零件無合適大小、輕重考量及編程上種種困難，需慢慢克服。

亞軍得主荃灣官立中學作品名為「VegeCallento」，以蔬果渣「研墨製紙」，參展同學認為有色食材如紅菜頭，根莖通常不會食用，遂利用相關食材調整pH值「榨汁研墨」，以減少浪費。「研墨」後菜渣亦可再利用，同學稱傳統造紙機產紙要做到厚薄均勻，技術要求太高，因而自行開發新式造紙技術。新式造紙留置菜渣於紙篩，透過氣泵出氣口帶動水流，讓紙纖維於水中漂至均勻，就可以輕輕提起紙篩，再將紙張風乾。

季軍何文田官立中學的同學則開發智能傳感器「心晴寶寶」，利用電子板檢測周圍光線、溫度等，透過揚聲器喚醒用者、吸收水分等相應提示。

展期至周一 免費入場

參展學校除本地及海外中學，亦有港大及城大兩間本地大學。展覽亦設科學劇場、親子科學工作坊等，免費入場。

上 / 下一篇新聞

終院：國安刑期下限屬強制 認罪無改 呂世瑜敗訴 官指量刑酌情權「在框架內行使」
終院：國安刑期下限屬強制 認罪無改 呂世瑜敗訴 官指量刑酌情權「在框架內行使」
律政司呈內地法律典籍 終院：無關國安毋須參考
律政司呈內地法律典籍 終院：無關國安毋須參考
戴啟思指裁決或令「罪責輕者成輸家」 陳文敏：最低刑期永有不公 普通法絕少制定
戴啟思指裁決或令「罪責輕者成輸家」 陳文敏：最低刑期永有不公 普通法絕少制定
內地刑法列「認罪從寬」 陳弘毅：所有刑案適用
內地刑法列「認罪從寬」 陳弘毅：所有刑案適用
酒吧業：中高檔客移民或外遊 消費萎縮 促政府搞活酒吧文化 自然帶動夜經濟
酒吧業：中高檔客移民或外遊 消費萎縮 促政府搞活酒吧文化 自然帶動夜經濟
消遣吃喝直落 西九研夜間文藝表演
消遣吃喝直落 西九研夜間文藝表演
「蘭桂坊成都」夜夜笙歌 近旅遊景點 利連帶式消費
「蘭桂坊成都」夜夜笙歌 近旅遊景點 利連帶式消費
生意比疫下更差 桑拿業批法規不合時宜
生意比疫下更差 桑拿業批法規不合時宜
長沙灣商廈𨋢急煞3傷 機電署疑信號故障 無斷纜急墜
長沙灣商廈𨋢急煞3傷 機電署疑信號故障 無斷纜急墜
公民黨反攬炒又倡否決財案 李予信：存在模糊彈性
公民黨反攬炒又倡否決財案 李予信：存在模糊彈性
國安處帶走郭鳳儀兄長 查金錢往來
國安處帶走郭鳳儀兄長 查金錢往來
4人參加泰國帶毒團 佛牌藏毒市值580萬
4人參加泰國帶毒團 佛牌藏毒市值580萬
釣客驗屍 傷勢可疑 改列謀殺 疑兇提堂
釣客驗屍 傷勢可疑 改列謀殺 疑兇提堂
海關關員涉姦網友 稱事主自願
海關關員涉姦網友 稱事主自願
晨運暈倒友人跑落山求救 六旬漢不治
晨運暈倒友人跑落山求救 六旬漢不治
最後12港人鄧棨然返港今提堂
最後12港人鄧棨然返港今提堂
京港學生博物館實習 創意吸客 第二屆青年文化交流 體驗展覽營運開眼界
京港學生博物館實習 創意吸客 第二屆青年文化交流 體驗展覽營運開眼界
香港故宮館長：文創產業「開源」 可紓西九財困
香港故宮館長：文創產業「開源」 可紓西九財困
公院價到私醫治工傷 孫玉菡：擬擴至建築外行業
公院價到私醫治工傷 孫玉菡：擬擴至建築外行業
前愉園球員涉讓小童「駕駛」 警調查
前愉園球員涉讓小童「駕駛」 警調查
大灣區GBA新聞：藥械「北上」兩年惠19醫院2400病人 高永文倡「南向版」 港可用內地創新藥
大灣區GBA新聞：藥械「北上」兩年惠19醫院2400病人 高永文倡「南向版」 港可用內地創新藥
大灣區GBA新聞：和睦家：跨境醫療融合 人才、藥械、保險要鬆綁
大灣區GBA新聞：和睦家：跨境醫療融合 人才、藥械、保險要鬆綁
兩北角官小明年合併 雲景道校停收生 2027停辦
兩北角官小明年合併 雲景道校停收生 2027停辦
都大研究：有工作教育程度高 認障風險較小
都大研究：有工作教育程度高 認障風險較小
【Emily】盛智文：蘭桂坊有內地客一擲50萬 指港人北上消費有更好服務 港食肆須求變
【Emily】盛智文：蘭桂坊有內地客一擲50萬 指港人北上消費有更好服務 港食肆須求變
【Emily】CY回應金耀基：段崇智受批因「黑暴問題搖擺」
【Emily】CY回應金耀基：段崇智受批因「黑暴問題搖擺」
【Emily】履新體育專員 黃德森盼先適應
【Emily】履新體育專員 黃德森盼先適應
【Emily】麥花臣招聘會助少數族裔搵工
【Emily】麥花臣招聘會助少數族裔搵工
【Emily】霍啟剛、查毅超、紀文鳳等 浸大頒7榮譽院士
【Emily】霍啟剛、查毅超、紀文鳳等 浸大頒7榮譽院士
【Emily】赴長江大廈求見李嘉誠不果 雙程證漢槌毁牆上「中心」
【Emily】赴長江大廈求見李嘉誠不果 雙程證漢槌毁牆上「中心」