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港聞二

都大研究：有工作教育程度高 認障風險較小

【明報專訊】本港人口老化，香港都會大學聯同路德會社會服務處昨發布一項針對年滿55歲港人患認知障礙風險的研究，發現近半參與者有認知障礙症中度風險，近四分之一有高度風險，並發現具較高教育程度、有良好生活習慣或有工作的人風險較低。

滿55歲者 近半中度風險

為期兩年半的研究前年起進行，對象為全港各區1102名年滿55歲者，首部分透過提供全自動視網膜影像（俗稱「眼底相」）分析評估服務，以人工智能分析眼底血管狀况，推算患認知障礙症風險。第二部分以問卷了解參加者的生活和飲食習慣等。

「眼底相」數據分析顯示，49.7%參與者有認知障礙症中度風險，有低度和高度風險者分別25.8%和24.5%。超過九成參與者無吸煙或飲酒習慣，過半每日運動；三成人每日進食一碗以上的熟菜，約四成每日進食一個中等大小的水果。調查發現有較多良好生活習慣的參與者，其患認知障礙症風險較低。

研究亦發現參與者的教育程度和就業狀况與認知障礙症風險亦明顯相關，有兼職和全職工作者患上該病風險，較沒工作或已退休者低。

都大首席研究員曾曉苓表示，患認知障礙症風險無地區差異，男女患病風險亦無顯著分別，惟有工作的長者患病風險較低。她說，就業令長者腦筋保持思考，或有助降低患病風險；數據亦支持健康生活習慣與患認知障礙症風險有明顯關係，而教育程度較低的群組患該病風險較高，故建議針對該群組推廣建立健康飲食和生活習慣。

團隊籲增低教育水平群體推廣

都大人文社會科學院院長鄺志良稱，大眾對認知障礙症了解多，便能及早預防，建議長者於心境及體能上「保持活躍」。研究團隊建議推動全港認知障礙症教育，地區康健中心及長者中心可負責更多健康行為推廣，並構思更多服務針對教育程度較低的群體。

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