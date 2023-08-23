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港聞二

兩北角官小明年合併 雲景道校停收生 2027停辦

【明報專訊】教育局昨宣布，北角官立小學（雲景道）2024/25學年（即明年9月）起與北角官立小學合併，前者不再收生，下月升小一至小三的數十名學生讀多一年後，便轉校至北角官小，約百多名小四至小六生則留原校畢業，2026/27學年起正式停辦。局方稱，北角官小（雲景道）所在的灣仔區小學學位需求持續減少，合併有助紓緩學額供過於求。

教局：續兩校歷史 紓灣仔學額過剩

北角官小（雲景道）前身是北角官小下午校，根據《小學概覽》，該校2022/23學年小一僅得1班，而東區的北角官小則有5班。教育局昨發稿稱是次合併延續兩校的歷史，又解釋是次決定經詳細考慮教育政策、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展需要和政府資源運用的因素。

雲景道校初小生一年後要轉校

2024/25學年停收生的北角官小（雲景道），下月讀小一至小三的學生完成2023/24學年後升讀北角官小，如欲轉讀灣仔其他公營學校，局方會提供協助；而小四至小六生則原校讀至畢業。北角官小料有足夠名剩餘學額吸納轉校生，班級數目不受影響。

殺校潮未止，繼5間小學新學年獲「派0班」小一，官小亦需合併。資助小學校長會副主席陳淑儀表示，不同校長會一直就人口下跌與教育局磋商，早前已有學校需減班、不獲派小一班，「大家不想出現的情况都出現了」，預期仍會持續。她稱會與局方保持溝通，了解最新數據，並反映業界就穩定團隊的意見及希望商討方案。她又期望政府輸入人才政策可帶動生源，紓緩學生不足。

教育局昨回覆，因應學齡人口呈結構性下跌，會從長遠規劃公營中小學學位供應，一直積極與不同辦學團體及學校溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展。

教育局過去多次稱作為官校辦學團體，會以身作則採取果斷措施。其中龍翔官立中學和九龍工業學校2022/23學年已合併。香島道官立小學正逐步停辦，2024/25學年正式結束。

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