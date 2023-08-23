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大灣區GBA新聞：和睦家：跨境醫療融合 人才、藥械、保險要鬆綁

【明報專訊】藥械通政策實施兩年令不少患者受惠，但跨境醫療合作也有不少尚可突破的空間。新風天域聯合創始人兼行政總裁、和睦家醫療行政總裁吳啟楠上周出席粵港澳大灣區醫療高質量融合與發展論壇，接受本報專訪時表示，藥械通是大灣區跨境醫療合作很創新的突破，省衛健委及省藥監局推出很多新政策，善用粵港澳三地的醫療優勢，令過去兩年跨境醫療合作發展速度很快。

吳啟楠指出，接下來跨境醫療合作還有很多有待突破的空間，除了擴大藥械數量和種類，放寬申請限制和加快審批流程，以及推進內地創新藥械在港澳註冊使用外，也希望一些十分特殊的藥物，例如適用於預防Rh異常免疫反應的熊貓血藥物RhoGAM，能放寬更多試點機構使用。

灣區專屬保險尚在開發階段

此外，吳啟楠透露，在和睦家使用藥械通藥物的病人基本上自費，很少有保險覆蓋，「廣東省商業保險的滲透率較低，就算有（買保險），也沒覆蓋藥械通」。除了內地病患，香港病人要在內地醫院用藥械通藥物，也面對同樣問題。吳啟楠指大多數香港保險在內地沒法直接支付，也沒有內地合作醫療機構，此外香港保險亦不能在內地銷售，因此若有大灣區專屬保險產品，會增加患者使用藥械通的需求，也有利跨境醫療融合。

據了解，市場上的大灣區專屬保險還在開發階段，產品少。吳啟楠表示，和睦家已跟香港及內地保險公司合作，推出可在大灣區使用、覆蓋藥械通的專屬保險產品；此外，吳也希望港府可進一步放寬於大灣區使用長者醫療券的指定醫院範圍，讓更多患者受惠。

除了藥械通，在跨境醫療合作上，深圳市已允許港澳醫療專業技術人員經備案後「多點執業」（即在兩個或以上醫療機構執業），目前4名來自香港和睦家（希愈醫療中心）的港醫定期到深圳和睦家出診，快將增至15至20名。

和睦家4港醫定期赴深 將增至15人

吳啟楠相信未來會愈來愈多港醫對大灣區執業感興趣，「我們要做的是讓香港醫生很快熟悉內地的醫療模式，例如病歷、用藥等，使他們可以在舒適的環境下出診，這些經驗以後可給內地醫院參考學習，讓更多港醫有北上機會」。吳希望除深圳外，其他內地城市也開放港醫執業，有助促進醫療人才互通。

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