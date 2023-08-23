大灣區GBA新聞：藥械「北上」兩年惠19醫院2400病人 高永文倡「南向版」 港可用內地創新藥

明報記者 陳子凌

穗佔近半醫院 年初納多間三甲

藥械通政策是指大灣區內地9市指定醫療機構可使用臨牀急需、已在港澳上市的藥物或醫療器械，推動大灣區醫療資源互通。自2021年8月27日實施至今，藥械通指定醫療機構共有19間，其中廣州9間最多，深圳4間，珠海及東莞各兩間，佛山及中山各一間（見表）。

廣東省藥監局許可處副處長梁雲上周在粵港澳大灣區醫療高質量融合與發展論壇致辭時表示，首批5間試點機構如港大深圳、廣州和睦家都是私營醫院，因政策最初對試點機構的要求是港澳在內地獨資、合資或合作醫院，內地公立醫院未獲納入，後來局方與省衛健委研究後調整政策，今年2月公布的第二批試點機構納入多間公立三甲醫院。

梁雲亦透露，最初申請的藥物多數是抗腫瘤藥，第二批試點機構公布後，「我們還估計公立醫院也會申請抗腫瘤之類的罕見病藥，但沒想到他們都一致選擇新型降血脂藥英克西蘭」。梁雲稱，可能因為公立醫院覺得藥械通是新政策，想先從風險較低的藥物開始，「他們下一次會申請什麼藥物呢？我們也期待着」。

有醫院受惠病人30%來自省外

今年中，英克西蘭已先後在南方醫科大學南方醫院、廣州市第一人民醫院南沙醫院、珠海市人民醫院等公立醫院獲納入使用。此藥在歐美和香港已臨牀使用一段時間，未獲內地批准上市，但現在透過藥械通引進大灣區9市，讓內地醫生和患者在降脂治療上有更多選擇。

因此，雖然藥械通只於大灣區內地9市執行，卻也吸引省外患者。據廣州和睦家醫院統計，該院有30%藥械通用藥患者來自廣東省外。為避免外地患者白跑一趟，醫院專門開設諮詢熱線，患者可先致電了解自己病情是否適合使用藥械通藥物。

香港行政會議成員高永文建議，下一步可考慮擴大藥械通試點範圍，以及放寬申請藥物和器械種類，例如止痛藥、慢性疾病藥等非緊急藥物，讓更多城市地區和不同病患者受惠。他又建議推行「南向」藥械通，讓內地的創新藥物和醫療器械可在香港註冊使用。