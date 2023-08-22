三狎15歲女 父囚28月

被告L.W.K.（56歲）報稱自由工作者，他承認2020年11月至2021年9月在鴨脷洲寓所內非禮約15歲女童X；以及於2021年5月在黃竹坑香葉道雅格酒店非禮X。

報告稱兩任妻出軌生報復心理 悔意表面

暫委法官王證瑜引述被告的背景報告及心理報告稱，被告經歷兩段婚姻，他因前任妻子婚外情而離婚後，再發現現任妻子出軌，對此受挫，亦有報復心態。報告稱被告自我中心，他承認案發時自我控制能力低，但悔意流於表面。此外，被告重犯機率低，惟此方面或因與妻子關係而改變。

事主X的創傷報告則稱，事發後患上創傷後遺症，曾送院治療，並有自殺念頭。

王官考慮到案發時間不算長，被告使用暴力脅迫女兒就範，以監禁42個月為量刑起點，認罪給予三分之一減刑。

案情稱，2020年11月或12月某天，X獨自睡在牀上，被告稱感到寒冷，躺在她身旁抱着她，隨後觸碰X大腿，並伸手入X胸圍內摸胸。2021年5月，X與家人入住上述酒店，當X洗澡時，被告全裸進入浴間，由腰部試圖順着撫摸至胸部，用陰莖戳其臀部約10次。同年9月，X與妹妹一同洗澡，妹妹先離開，自己則裹着毛巾，被告推門入內用手觸碰X私處，離開時面帶微笑。X母親聽到女兒與朋友講電話談及事件後報警。

【案件編號：DCCC 247/22】