康署稱事後5改善 家屬斥管理差難辭其咎

康署：晨運客中穿梭 難辨是浮是游

康文署代表先陳辭稱，泳池閉路片段顯示事主「無聲無息，游吓游吓……停咗，浮就浮咗幾分鐘」，形容事主是浮或是游，兩者不能明顯分辨，加上當時事主穿梭於一群晨運泳客中，冀法庭裁定事件屬意外。

康文署代表續稱，署方提供5項改善措施，包括加強監督確保救生員緊守崗位、計劃將彩色高清的閉路電視鏡頭由維園擴展至全港泳池、發展偵測遇溺者的科技、培訓救生員分辨遇溺者能力，以及提醒救生員在事故後需索取目擊者聯絡資料。

家屬方陳辭則稱，研訊期間披露有救生員疑擅離職守，有人未請示上級便離開崗位，亦有人因頭痛需要休息，但恢復後沒有重返崗位，形容若泳客遇到「一個咁嘅泳池」是不理想。

家屬：晨運客水花未阻視線

家屬又說，片段清楚拍攝事主在池中漂浮，晨運泳客拍起的水花不會阻擋視線，質疑救生員未能發現事主；又認為泳池管理鬆散及救生員培訓不足，因救生員工作態度草率，令事主白白喪命。

（死因研訊）