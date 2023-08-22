明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

康署稱事後5改善 家屬斥管理差難辭其咎

【明報專訊】康文署代表昨於結案陳辭表示，研訊期間康文署一直與律政司接觸，跟從案件進度，並主動提供5項針對事主意外而制定的改善措施，包括引進科技，透過人工智能協助偵測遇溺者。事主女兒陳辭時質疑，救生員不負責任的態度及游泳池管理鬆散，導致其母白白喪命，公眾亦可能遇到類似危險，錯失拯救良機，批評康文署對本案難辭其咎。

康署：晨運客中穿梭 難辨是浮是游

康文署代表先陳辭稱，泳池閉路片段顯示事主「無聲無息，游吓游吓……停咗，浮就浮咗幾分鐘」，形容事主是浮或是游，兩者不能明顯分辨，加上當時事主穿梭於一群晨運泳客中，冀法庭裁定事件屬意外。

康文署代表續稱，署方提供5項改善措施，包括加強監督確保救生員緊守崗位、計劃將彩色高清的閉路電視鏡頭由維園擴展至全港泳池、發展偵測遇溺者的科技、培訓救生員分辨遇溺者能力，以及提醒救生員在事故後需索取目擊者聯絡資料。

家屬方陳辭則稱，研訊期間披露有救生員疑擅離職守，有人未請示上級便離開崗位，亦有人因頭痛需要休息，但恢復後沒有重返崗位，形容若泳客遇到「一個咁嘅泳池」是不理想。

家屬：晨運客水花未阻視線

家屬又說，片段清楚拍攝事主在池中漂浮，晨運泳客拍起的水花不會阻擋視線，質疑救生員未能發現事主；又認為泳池管理鬆散及救生員培訓不足，因救生員工作態度草率，令事主白白喪命。

（死因研訊）

相關字詞﹕遇溺 遇溺偵測系統 康樂及文化事務署 泳池 死因研訊

上 / 下一篇新聞

撞車停避車處 測量師出馬路遭撞斃
撞車停避車處 測量師出馬路遭撞斃
航天城電工亡 機電署：天花有帶電電線外露
航天城電工亡 機電署：天花有帶電電線外露
爭位釣客溺斃 遺孀：夫一周前曾爭執
爭位釣客溺斃 遺孀：夫一周前曾爭執
藝穗會現址營運招標 條款涵護國安合國策
藝穗會現址營運招標 條款涵護國安合國策
稱中大可修例 癥結政府不應干預 金耀基：針對段崇智或淪國際醜聞
稱中大可修例 癥結政府不應干預 金耀基：針對段崇智或淪國際醜聞
學校聘師 教局促考慮「自覺護國安」否
學校聘師 教局促考慮「自覺護國安」否
科大衛星周五射 採數據助防災減排
科大衛星周五射 採數據助防災減排
沉降院舍月底搬 家屬不滿遲公布 分批暫遷烏溪沙 200院友學員受影響
沉降院舍月底搬 家屬不滿遲公布 分批暫遷烏溪沙 200院友學員受影響
稱按指示參選 認「沒有公民黨只是nobody」 李予信稱報名後「想收番」表格被拒
稱按指示參選 認「沒有公民黨只是nobody」 李予信稱報名後「想收番」表格被拒
高志活查詢是否遭檢控 鄧炳強回信：不回應個案 拘捕時會告知
高志活查詢是否遭檢控 鄧炳強回信：不回應個案 拘捕時會告知
理大外圍被告懷未開封安全套 控方指可製水彈擲警
理大外圍被告懷未開封安全套 控方指可製水彈擲警
無牌行醫案 讚癌病事主停藥「叻女」 被告稱指數超標「假象嚟」
無牌行醫案 讚癌病事主停藥「叻女」 被告稱指數超標「假象嚟」
DSE生投訴買卷太貴違規 私隱署跟進 考評局：按收回成本原則
DSE生投訴買卷太貴違規 私隱署跟進 考評局：按收回成本原則
話你知：買卷≠覆核成績
話你知：買卷≠覆核成績
美食博覽人流勝去年 有商戶稱銷售反跌
美食博覽人流勝去年 有商戶稱銷售反跌
自由黨倡發展夜經濟 重塑香港「不夜城」
自由黨倡發展夜經濟 重塑香港「不夜城」
7月機場日均客量疫前六成
7月機場日均客量疫前六成
過渡屋試推一筆過津貼 1800至11,550元不等 遷新界較高
過渡屋試推一筆過津貼 1800至11,550元不等 遷新界較高
泳池溺斃案救生員擅離 經理稱事後提醒未處分 上司報告加「純意外」字眼 死因庭明裁
泳池溺斃案救生員擅離 經理稱事後提醒未處分 上司報告加「純意外」字眼 死因庭明裁
12港人鄧棨然 最快今刑滿返港明提訊
12港人鄧棨然 最快今刑滿返港明提訊
三狎15歲女 父囚28月
三狎15歲女 父囚28月
大灣區GBA新聞：穗設智方便登記櫃位 3分鐘完成 境外首個 港資科辦：研灣區設更多
大灣區GBA新聞：穗設智方便登記櫃位 3分鐘完成 境外首個 港資科辦：研灣區設更多
大灣區GBA新聞：深圳首創「雙錄」認證電子簽名
大灣區GBA新聞：深圳首創「雙錄」認證電子簽名
灣區手記：潮場不潮 ／文：尚東美
灣區手記：潮場不潮 ／文：尚東美
【Emily】後人贈畫像空運抵港 首任台長將回歸天文台
【Emily】後人贈畫像空運抵港 首任台長將回歸天文台
【Emily】訪談老牌中小學 教大候任校長出書
【Emily】訪談老牌中小學 教大候任校長出書
【Emily】許智峯獲澳洲律師資格 冀長遠專注人權國際法
【Emily】許智峯獲澳洲律師資格 冀長遠專注人權國際法
【Emily】邵家臻「一拳書館」分享會 警按舉報查牌
【Emily】邵家臻「一拳書館」分享會 警按舉報查牌
【Emily】喵坊坪輋新廠 料下月進駐
【Emily】喵坊坪輋新廠 料下月進駐