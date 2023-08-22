康署稱事後5改善 家屬斥管理差難辭其咎

【明報專訊】康文署代表昨於結案陳辭表示，研訊期間康文署一直與律政司接觸，跟從案件進度，並主動提供5項針對事主意外而制定的改善措施，包括引進科技，透過人工智能協助偵測遇溺者。事主女兒陳辭時質疑，救生員不負責任的態度及游泳池管理鬆散，導致其母白白喪命，公眾亦可能遇到類似危險，錯失拯救良機，批評康文署對本案難辭其咎。
康署：晨運客中穿梭 難辨是浮是游
康文署代表先陳辭稱，泳池閉路片段顯示事主「無聲無息，游吓游吓……停咗，浮就浮咗幾分鐘」，形容事主是浮或是游，兩者不能明顯分辨，加上當時事主穿梭於一群晨運泳客中，冀法庭裁定事件屬意外。
康文署代表續稱，署方提供5項改善措施，包括加強監督確保救生員緊守崗位、計劃將彩色高清的閉路電視鏡頭由維園擴展至全港泳池、發展偵測遇溺者的科技、培訓救生員分辨遇溺者能力，以及提醒救生員在事故後需索取目擊者聯絡資料。
家屬方陳辭則稱，研訊期間披露有救生員疑擅離職守，有人未請示上級便離開崗位，亦有人因頭痛需要休息，但恢復後沒有重返崗位，形容若泳客遇到「一個咁嘅泳池」是不理想。
家屬：晨運客水花未阻視線
家屬又說，片段清楚拍攝事主在池中漂浮，晨運泳客拍起的水花不會阻擋視線，質疑救生員未能發現事主；又認為泳池管理鬆散及救生員培訓不足，因救生員工作態度草率，令事主白白喪命。