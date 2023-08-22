泳池溺斃案救生員擅離 經理稱事後提醒未處分 上司報告加「純意外」字眼 死因庭明裁

事主何桂珍（終年87歲），康文署以利害關係方列席，研訊不設陪審團。死因庭昨完成所有證人證供後，署方與家屬輪流結案陳辭（見另稿）。

官問翌日有否找目擊者 經理：相信無

時任維園游泳池經理王祖妍供稱，其報告提及案發時「有救生員聽到有人呼叫：有人暈咗」，被問此說法會否表示現場另有目擊者，王稱當時緊急，救生員及職員為事主急救及傳召救護車，故無暇分身找出誰是目擊者。死因裁判官林希維追問，事主身旁有晨運泳客，有否待事發翌日再找出目擊者，王表示「我相信我哋無做」。

王續稱，事發後翻查閉路電視及綜合同事口供，發現當時有數名救生員離開崗位，情况不妥，正確做法是先取得高級救護員批准及待其他救生員「補位」才離開。王又稱，事後她兩名上司，即時任灣仔區康樂事務經理及署任維園經理在她的報告加上「純屬意外」。

泳池為何沒執行「切勿獨泳」守則 「唔清楚」

林官亦關注，王為何沒於泳池執行「切勿單獨游泳」守則，王稱「因為好多人都單獨去游水」。林官續稱，泳池內有多項安全守則，只有「切勿單獨游泳」一項用上「切勿」提醒泳客，其餘均使用「請勿」。林官考慮到「切勿」一詞嚴重程度較「請勿」高，追問王為何沒於泳池內執行該守則，王自言「唔清楚」，該指引為泳池水上活動管理組所制定。她同意「切勿」一詞較「請勿」性質嚴重。

法證專家：兩瞭望台僅其一視線稍受阻

法證專家證人、政府化驗師梁仲榮供稱，他事後透過模擬實驗，在涉案游泳池以兩顆球體模擬事主的漂浮路線，研究事主出事的位置與兩個救生員瞭望台之間的視線是否受阻。研究結論是只有其中一個瞭望台的視線在事主出事前18秒的位置被一支結構性支柱阻擋，但救生員只要稍移動軀幹，便能看到支柱後方。

【案件編號：CCDI 900/18】

明報記者

（死因研訊）