自由黨倡發展夜經濟 重塑香港「不夜城」

預計將負責統籌協調「夜經濟」政策的副財政司長黃偉綸昨日在社交平台表示，政府正設法研究不同措施，希望搞活夜間經濟，業界不用擔心會「與餐廳爭生意」，政府希望晚上能夠吸引更多人流，「讓市民和企業皆雙贏」。

建議遠離民居地點開夜市

自由黨提出重塑香港「不夜城」，建議政府牽頭發展「夜市經濟」，包括設恆常特色市集、在遠離民居地點開設夜市場、在適合地區以「朝行晚拆」開設短期夜市，長遠則參考泰國、韓國、台灣等地，規劃長期的大型夜市，推動業界共同參與，如推電影午夜場優惠價等。

在吸引人才方面，自由黨提出進一步全面豁免外來人才買家印花稅，增加人才留港發展的吸引力，並全面撤銷樓市「辣招」穩定樓市，並增加市民消費力。

另外，新思維將於明天向李家超提交建議書，促請政府盡快訂立雙普選路線圖，並在2025年舉行的立法會選舉將直選議席增至總議席的一半；根據全國人大常委會通過的「831方案」，選委會由1200人組成，亦不實行公民提名及政黨提名等。政制以外，新思維提出多項與社會福利相關的政策建議，包括成立精神健康專責小組、無家者辦事處等。

指沒前景青年不生育 狄志遠促落實雙普選

新思維主席狄志遠稱，若社會沒有民主制度，年輕人對前景沒信心，便沒有人願意生育下一代受苦，「這是年輕人給我的反應」，他認為有下一代生存開心的土壤，就會積極考慮生育，「但給兩三萬元鼓勵生育，我相信這個方法不可行」。