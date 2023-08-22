美食博覽人流勝去年 有商戶稱銷售反跌

料因通關後多人北上消費

美食博覽踏入最後一天，繼續吸引大量市民入場，有售賣熟食的攤檔大排長龍，人龍包圍半個檔口；亦有不少市民選購海味、急凍海鮮等食品，商戶亦落力叫賣及推銷，部分商戶在閉幕前數小時已售出大部分貨品。

過去兩年美食博覽因疫情而禁止市民在場內試食，今年禁令隨疫情緩和解除，有入場市民指恢復試食增強了購物欲，部分提供試食的商戶亦認為試食有助吸引客人，賣海味的參展商雷小姐表示，今年恢復試食後，雖然試食的人多，購物的人少，營業額對比疫情前少兩成，但生意仍比去年好。

但一些無提供試食的參展商則表示生意比去年差，其中賣罐頭食品的參展商負責人鄭先生指出，去年平均銷量達13萬元，今年則下降至約10萬元，認為原因是通關後多了港人到內地消費。

貿發局：人均消費1500元 按年升8%

貿發局副總裁張淑芬表示，今屆美食博覽及同場展覽氣氛熱鬧，人流暢旺，突顯市民對美食的熱烈追捧及殷切需求；大會亦在場內隨機訪問1300名入場人士，發現逾半受訪者花費1000元以上，受訪者人均消費額亦約1500元，較去年上升8%。